Kishore Kumar के इस गाने को सुन ठहर जाता है समय, Rajesh Khanna पर फिल्माया गया था दर्द भरा गीत
लगभग 4 दशक पहले सुरों के सरताज गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) का निधन हो गया था। इसके बावजूद आज भी उनके द्वारा गाए गए गीत (Kishore Kumar Songs) अमर हैं और श्रोता उन्हें सुनना पसंद करते हैं। इस आधार पर हम आपको किशोर दा के सबसे बेहतरीन दर्द भरे गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे सुनने से समय भी ठहर जाता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kishore Kumar सिनेमा जगत के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक थे। उनके निधन को लगभग 4 दशक होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके गीतों को खूब सुना जाता है। किशोर दा ने अपने सिंगिंग करियर में हर किस्म के सॉन्ग (Kishore Kumar Songs) को अपनी आवाज दी थी। लेकिन आज हम आपको जिस गाने का बारे में बताने जा रहे हैं, वह दर्द भरे गीत के तौर पर सुनने वालों का फेवरेट माना जाता है।
इस गाने को सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) पर फिल्माया गया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
किशोर कुमार का यादगार गीत
अभिनेता राजेश खन्ना के साथ गायक किशोर कुमार की जोड़ी काफी सफल रही थी। किशोर दा ने अभिनेता राजेश खन्ना के लिए कई गानों में अपनी मधुर आवाज दी थी। उनमें से एक गाना काफी सुपरहिट हुआ था, जो साल 1974 में आई राजेश खन्ना की फिल्म आप की कसम (Aap Ki Kasam) था। जितनी पॉपुलर ये मूवी रही, उससे कई गुना ज्यादा इसके गानों को सभी ने पसंद किया, खासतौर पर किशोर कुमार की आवाज में जिंदगी के सफर में... (Zindagi Ke Safar Mein) गीत को।
यह भी पढ़ें- ‘छिछोरा गाना है,’ जिस सॉन्ग को Dev Anand ने किया था रिजेक्ट, दूसरे एक्टर के लिए बन गया संजीवनी
जी हां, आप की कसम फिल्म का ये सॉन्ग आज भी कल्ट माना जाता है। जो लोग पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं, उनकी प्लेलिस्ट में ये गीत आसानी से सुनने को मिल जाता है। इस गाने को संगीतार आर. डी. बर्मन ने अपने संगीत की धुनों पर तैयार किया था, जबकि गीतकार आनंद बक्शी की कलम से इसके बोल निकले थे।
इसके बाद रही बची कसर को किशोर कुमार ने अपनी जादुई आवाज से पूरा कर दिया और आप की कसम का जिंदगी के सफर में गाना हिट बन गया। अभिनेता राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत सुनकर आपके दिल को सुकून पहुंच जाएगा।
कैसे हुई थी किशोर कुमार की मौत
58 साल की उम्र में 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हार्ट अटैक की वजह से किशोर दा का देहांत हो गया था। आपको ये जानकार हैरानी होगी कि उसी दिन उनके बड़े भाई और अभिनेता अशोक कुमार अपना 76वां जन्मदिन मना रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।