'सपनों की रानी' को नहीं बता पा रहे दिल का हाल, Kishore Kumar के इस गाने से बनेगी बात
Kishore Kumar Songs: मशहूर सिंगर किशोर कुमार के गाने आज की जनरेशन के लोगों को भी बेहद पसंद है। आज हम ऐसे ही एक सदाबहार गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 56 साल पहले रिलीज हुआ लेकिन आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के गानों (Kishore Kumar Songs) के करोड़ों लोग दीवाने हैं और भी क्यों ना उन्होंने कई सदाबहार गाने बॉलीवुड को दिए हैं, जिन्हें आज की जनरेशन भी गुनगुनाती है। आज हम एक ऐसे ही गाने की बात करने जा रहे हैं जो सदाबहार तो है ही साथ ही ऐसा गीत भी है जो आपको अपने पसंदीदा शख्स को दिल की बताने में भी मदद करेगा।
किशोर कुमार को लोग प्यार से किशोर दा भी बुलाते थे क्योंकि उनके गानों में एक अलग बात और अहसास होता था जो आज के दौर में भी कायम है। आइए जानते हैं आखिर किस गाने के बारे में बात की जा रही है।
किशोर कुमार का यह गाना है सदाबहार
किशोर दा ने कई बेहतरीन गाने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं लेकिन जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना का है, जिसके लिरिक्स हैं 'मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू...' (Mere Sapno Ki Rani Kan Aayegi Tu)। 70 के दशक में आया ये गाना उस वक्त काफी हिट हुआ था वहीं इस दौर में भी यह लोगों की पसंद बना हुआ है। हर पीढ़ी के लोग इस गाने को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।
मेरे सपनों की रानी... गाना सत्तर-अस्सी दशक के श्रोताओं के साथ-साथ आज की जनरेशन की जुबान पर भी चढ़ा रहता है। जब भी किशोर कुमार के सदाबहार गानों की बात आती है तो इस गाने का जिक्र जरूर किया जाता है। इस गाने को राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। इस गाने को म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन ने कंपोज किया है।
आराधना फिल्म (Aradhana Film) में इस गाने के अलावा किशोर कुमार ने 'रूप तेरा मस्ताना', 'कोरा कागज था मन ये मेरा' जैसे सदाबहार गाने भी गाए थे। फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी और इसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने लीड रोल प्ले किया था।
