'सपनों की रानी' को नहीं बता पा रहे दिल का हाल, Kishore Kumar के इस गाने से बनेगी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के गानों (Kishore Kumar Songs) के करोड़ों लोग दीवाने हैं और भी क्यों ना उन्होंने कई सदाबहार गाने बॉलीवुड को दिए हैं, जिन्हें आज की जनरेशन भी गुनगुनाती है। आज हम एक ऐसे ही गाने की बात करने जा रहे हैं जो सदाबहार तो है ही साथ ही ऐसा गीत भी है जो आपको अपने पसंदीदा शख्स को दिल की बताने में भी मदद करेगा।

किशोर कुमार को लोग प्यार से किशोर दा भी बुलाते थे क्योंकि उनके गानों में एक अलग बात और अहसास होता था जो आज के दौर में भी कायम है। आइए जानते हैं आखिर किस गाने के बारे में बात की जा रही है।

किशोर कुमार का यह गाना है सदाबहार किशोर दा ने कई बेहतरीन गाने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं लेकिन जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना का है, जिसके लिरिक्स हैं 'मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू...' (Mere Sapno Ki Rani Kan Aayegi Tu)। 70 के दशक में आया ये गाना उस वक्त काफी हिट हुआ था वहीं इस दौर में भी यह लोगों की पसंद बना हुआ है। हर पीढ़ी के लोग इस गाने को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।