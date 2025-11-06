किशोर दा और लता दीदी के गाने को सुन भर आएंगीं आंखें, 7 मिनट के सुपरहिट सॉन्ग में थे Sanjeev Kumar

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. शोले (Sholay)...ये महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। इस फिल्म के हर किरदार की तस्वीर दर्शकों के जहन में बसी हुई है। दर्शकों को शोले का एक-एक डायलॉग याद है। फिल्म जितना प्यार जय-वीरू की जोड़ी को मिला। उतना ही दर्शकों ने ठाकुर के किरदार को भी पसंद किया। फिल्म में ठाकुर के किरदार में एक्टर संजीव कुमार नजर आए थे। संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) उन एक्टर्स में रहे हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही है। वहीं उनकी फिल्मों के गाने आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हम उनके उस गाने के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक आईकोनिक गाना है।

ये है संजीव कुमार का सबसे हिट सॉन्ग

साल 1975 में एक फिल्म आई, जिसका नाम था आंधी (Aandhi)। इस फिल्म में संजीव कुमार नजर आए थे। फिल्म में संजीव कुमार के साथ सुचित्रा सेन भी नजर आईं थी। इसके अलावा फिल्म ओम पुरी भी मुख्य किरदार में थे। खास बात ये है कि इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन ये फिल्म विवादों में भी रही थी।

दरअसल 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान रिलीज़ होने के कुछ महीनों बाद ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस फ़िल्म पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था। इसलिए चुनाव आयोग ने फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी। वहीं फिल्म का एक गाना काफी पॉपुलर हुआ और गाने का नाम था 'तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं' (Tere Bina Zindagi se Koi Shikwa To Nahi)।