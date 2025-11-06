31 साल पहले Akshay Kumar की हीरोइन अचानक हो गई थी गायब, एक्टिंग छोड़ अब ऐसे करती हैं गुजारा
90s के दौर की ऐसी अदाकाराएं रहीं, जिन्होंने बड़े-बड़े सुपरस्टार संग काम जरूर किया, लेकिन आज के समय वह गुमनामी के साये में गुम हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की एक को-स्टार रहीं, जो 31 साल पहले सिनेमा जगत से अचानक गायब हो गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की हस्तियां ऐसी रही हैं, जो अपने समय में काफी पॉपुलर हुईं, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गईं। इस मामले में 90s की एक मशहूर एक्ट्रेस का रुचिका पांडे का नाम भी शामिल होता है, जो अक्षय कुमार के साथ फिल्म मिस्टर बॉन्ड में नजर आई थीं। एक्टिंग करियर में कई मूवीज करने के बाद रुचिका ने अचानक से हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया।
सालों तक गायब रहने वालीं रुचिका पांडे आज के समय में कहां और क्या कर रही हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं।
अब कहां हैं रुचिका पांडे?
रुचिका पांडे हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक रहीं। अक्षय कुमार संग वह साल 1992 में आई फिल्म मिस्टर बॉन्ड में दिखाई दी थीं। आज भी लोग इन्हें अक्की की हीरोइन के तौर पर याद करते हैं। रुचिका ने अपने कमाल की अदाकारी और ब्यूटी का जलवा कई मूवीज में बिखेरा। लेकिन उन्हें वह लोकप्रियता हासिल नहीं हो सकी, जिसका उन्होंने सपना देखा था।
इससे पहले रुचिका पांडे ने 1991 में फिल्म यारा दिलदारा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इस मूवी में रुचिका अभनेता आसिफ शेख की हीरोइन बनी थीं, जो मौजूदा समय में टीवी सीरियल भाबी जी घर पर हैं में विभूति नारायण के किरदार में नजर आते हैं। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे कहीं न कहीं रुचिका मनोबल टूटा था।
31 साल से रुचिका पांडे बॉलीवुड से दूर हैं और वह मौजूदा समय में दुबई में रहती हैं। अब रुचिका पांडे एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फैशन डिजाइनर के तौर पर दुबई में बिजनेस करती हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े ताजा अपडेट साझा करती रहती हैं। रुचिका की पॉपुलर मूवीज की तरफ गौर किया जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
यारा दिलदारा
मिस्टर बॉन्ड
उम्र 55 की दिल बचपन का
प्यार का सौदागर
क्या रुचिका ने बदल लिया धर्म?
बताया जाता है कि रुचिका पांडे ने दुबई के एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी रचाई है। सोशल मीडिया पर हिजाब में उनकी कई तस्वीरें मौजूद हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। हालांकि, इस मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती।
