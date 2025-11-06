कहां गायब हो गया 90s का चॉकलेटी ब्वॉय? एक हादसे ने बदल दी थी जिंदगी, 26 की उम्र में एक्टिंग से लिया संन्यास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के इतिहास में कई ऐसे अभिनेता रहे हैं, जो अपने समय में बड़े सुपरस्टार माने गए। लेकिन किसी न किसी कारण के आज के दौर में उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। ऐसा ही एक अभिनेता 90s के दौर में भी रहा, जिसने गोविंदा (Govinda) के साथ कई हिट मूवीज में काम किया। चॉकलेटी ब्वॉय छवि के तौर पर इस एक्टर को काफी लोकप्रियता हासिल हुई।

यही नहीं उस एक्टर का बॉलीवुड डेब्यू भी सुपरहिट रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और बेचारे को महज 26 साल की उम्र में एक्टिंग से रिटायरमेंट लेना पड़ा। आइए जानते हैं कि वह सुपरस्टार कौन है और अब कहां है।

90s का चॉकलेटी ब्वॉय अब कहां? जिस अभिनेता के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसने हिंदी सिनेमा में जोरदार एंट्री मारी थी। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस करिश्मा कपूर संग फिल्म प्रेम कैदी में नजर आने वाले हरीश कुमार (Harish Kumar) हैं। जी हां, हरीश एक वक्त पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के चॉकलेटी ब्वॉय के तौर पर जाने जाते थे।

मैं बेड से उठकर बाशरूम तक नहीं जा पाता था। L3 और L5 बोन में काफी परेशानी थी। डॉक्टर ने मुझे फुल टाइम बेड रेस्ट की सलाह दी। बस इसी वजह से धीरे-धीरे में सबसे दूर होने लगा। बेशक हरीश कुमार शोभिज की दुनिया से अचानक गायब हुए, लेकिन आज भी वह एक लेखक और प्रोड्यूसर के तौर पर एक्टिव हैं। बस उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई है। लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि 90 के दशक में वह सलमान खान और शाह रुख खान को जैसे कलाकारों को भी टक्कर देते थे।