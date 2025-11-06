Language
    कहां गायब हो गया 90s का चॉकलेटी ब्वॉय? एक हादसे ने बदल दी थी जिंदगी, 26 की उम्र में एक्टिंग से लिया संन्यास

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    90 के दशक में कई ऐसे सुपरस्टार्स हुए, जो मौजूदा समय में गुमनाम हैं। आज ऐसे ही एक अभिनेता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो गोविंदा (Govinda) संग कई मूवीज में दिखाई दिया। एक हादसे ने उस एक्टर का सबकुछ तबाह कर दिया था। 

    Hero Image

    90s का फेमस अभिनेता कहां है (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के इतिहास में कई ऐसे अभिनेता रहे हैं, जो अपने समय में बड़े सुपरस्टार माने गए। लेकिन किसी न किसी कारण के आज के दौर में उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। ऐसा ही एक अभिनेता 90s के दौर में भी रहा, जिसने गोविंदा (Govinda) के साथ कई हिट मूवीज में काम किया। चॉकलेटी ब्वॉय छवि के तौर पर इस एक्टर को काफी लोकप्रियता हासिल हुई।

    यही नहीं उस एक्टर का बॉलीवुड डेब्यू भी सुपरहिट रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और बेचारे को महज 26 साल की उम्र में एक्टिंग से रिटायरमेंट लेना पड़ा। आइए जानते हैं कि वह सुपरस्टार कौन है और अब कहां है। 

    90s का चॉकलेटी ब्वॉय अब कहां?

    जिस अभिनेता के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसने हिंदी सिनेमा में जोरदार एंट्री मारी थी। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस करिश्मा कपूर संग फिल्म प्रेम कैदी में नजर आने वाले हरीश कुमार (Harish Kumar) हैं। जी हां, हरीश एक वक्त पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के चॉकलेटी ब्वॉय के तौर पर जाने जाते थे।

    harishkumar

    उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई शानदार मूवीज में काम कर लोकप्रियता हासिल की, लेकिन आज ये अभिनेता गुमनामी के साये में गुम है। साल 2021 में हरीश ने हिंदुस्तान टाइम्स में दिए एक इंटरव्यू में एक्टिंग से संन्यास क्यों लिया। उन्होंने बताया- कोई भी पीक करियर पर आकर फील्ड नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। एक हादसे की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगीं और मुझे स्लिप डिस्क की समस्या हुई।

    harishkumar (1)

    मैं बेड से उठकर बाशरूम तक नहीं जा पाता था। L3 और L5 बोन में काफी परेशानी थी। डॉक्टर ने मुझे फुल टाइम बेड रेस्ट की सलाह दी। बस इसी वजह से धीरे-धीरे में सबसे दूर होने लगा। बेशक हरीश कुमार शोभिज की दुनिया से अचानक गायब हुए, लेकिन आज भी वह एक लेखक और प्रोड्यूसर के तौर पर एक्टिव हैं। बस उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई है। लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि 90 के दशक में वह सलमान खान और शाह रुख खान को जैसे कलाकारों को भी टक्कर देते थे। 

    अब कहां रहते हैं हरीश 

    लाइमलाइट से दूर हरीश कुमार अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। हरीश ने साल 1995 में संगीता चुघ संग शादी रचाई और अब भी वह अपनी पत्नी संग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हरीश के दो बेटे हैं, जिनमें सागर राव और शिवम का नाम शामिल है।

    इसके अलावा गौर किया जाए हरीश की लोकप्रिय फिल्मों की तरफ तो उनके नाम इस प्रकार हैं- 

    • प्रेम कैदी

    • तिरंगा 

    • कुली नंबर-1

    • आंटी नंबर-1

    • न्यादाता

    • बुलंदी

    बता दें कि हरीश कुमार ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था और हिंदी सिनेमा से पहले वह कई साउथ मूवीज में नजर आए थे। 

