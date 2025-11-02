कहां गायब हो गया सिनेमा का 'बलमा'? कभी शाह रुख खान को टक्कर देता था, एक गलती ने बर्बाद किया करियर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80s के दशक में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे कई फिल्मी सितारे हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाए हुए थे। उसी दौर में आईआईटी की डिग्री हासिल किए एक शख्स ने सिनेमा जगत में एंट्री मारी और देखते ही देखते वह सब पर भारी पड़ने लगा। 80 से लेकर 90 के दशक तक लगातार हिट्स मूवीज के जरिए वह एक्टर स्टार बन गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसके तहत सलमान खान, आमिर खान और शाह रुख खान जैसे कलाकार उनके आगे कम आंके जाते थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि आज के समय में वह अभिनेता गुमनामी के साये में गुम है। कहां गुम हो गया ये सितारा जिस एक्टर के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, वह 2 दशक से ज्यादा समय तक एक्टिंग के फील्ड में एक्टिव रहा। इस दौरान उसने फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स तक अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी।

जी हां, अविनाश वधावन ही वही कलाकार थे, जो 90 के दशक में शाह रुख खान को भी कड़ी टक्कर देते थे। 80 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और 2000 लगातार कई मूवीज में नजर आए। लीड एक्टर के तौर पर उस समय में उनकी लोकप्रियता काफी अधिक हुआ करती थी।

इस दौरान उन्होंने एक बढ़कर एक मूवीज में काम किया। हालांकि, बदलते वक्त के साथ अब उनका लुक भी काफी चेंज हो गया है। अविनाश की लेटेस्ट फोटोज देखकर उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अविनाश वधावन भारत में नहीं बल्कि विदेश में रहते हैं। मिली जानकारी के दौरान कि वह न्यूयॉर्क या लॉस एंजेलिस में रहते हैं।