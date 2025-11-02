Language
    कहां गायब हो गया सिनेमा का 'बलमा'? कभी शाह रुख खान को टक्कर देता था, एक गलती ने बर्बाद किया करियर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे अभिनेता रहे, जो अपने समय में काफी पॉपुलर हुआ करते थे। ऐसा ही एक कलाकार के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने सलमान खान और शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) से पहले बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली थी। 

    कहां गुम हो गया ये अभिनेता (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80s के दशक में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे कई फिल्मी सितारे हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाए हुए थे। उसी दौर में आईआईटी की डिग्री हासिल किए एक शख्स ने सिनेमा जगत में एंट्री मारी और देखते ही देखते वह सब पर भारी पड़ने लगा। 80 से लेकर 90 के दशक तक लगातार हिट्स मूवीज के जरिए वह एक्टर स्टार बन गया।

    जिसके तहत सलमान खान, आमिर खान और शाह रुख खान जैसे कलाकार उनके आगे कम आंके जाते थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि आज के समय में वह अभिनेता गुमनामी के साये में गुम है।

    कहां गुम हो गया ये सितारा

    जिस एक्टर के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, वह 2 दशक से ज्यादा समय तक एक्टिंग के फील्ड में एक्टिव रहा। इस दौरान उसने फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स तक अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी।

    90s में इस अभिनेता ने दो बड़ी हिट फिल्में दी थीं, जिनमें आई मिलन की रात और बलमा का नाम शामिल होता है। अब तो समझ ही गए होंगे कि यहां बात एक्टर अविनाश वधावन के बारे में की जा रही है। 

    जी हां, अविनाश वधावन ही वही कलाकार थे, जो 90 के दशक में शाह रुख खान को भी कड़ी टक्कर देते थे। 80 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और 2000 लगातार कई मूवीज में नजर आए। लीड एक्टर के तौर पर उस समय में उनकी लोकप्रियता काफी अधिक हुआ करती थी। 

    इस दौरान उन्होंने एक बढ़कर एक मूवीज में काम किया। हालांकि, बदलते वक्त के साथ अब उनका लुक भी काफी चेंज हो गया है। अविनाश की लेटेस्ट फोटोज देखकर उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अविनाश वधावन भारत में नहीं बल्कि विदेश में रहते हैं। मिली जानकारी के दौरान कि वह न्यूयॉर्क या लॉस एंजेलिस में रहते हैं। 

    एक गलती ने बर्बाद किया करियर

    एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अविनाश वधावन ने इस बात का खुलासा किया था कि उनकी निजी जिंदगी की समस्याओं के चलते उनका एक्टिंग करियर बर्बाद हुआ। एक्टर ने दो शादियां रचाईं, जिसमें पहली शादी 1991 में मॉडल छाया पारेख के साथ हुई। हालांकि, छाया संग अविनाश की शादी ठीक नहीं चली और 9 साल बाद इनका तलाक हो गया। बाद में अभिनेता ने नताशा संग दूसरी शादी की। 

