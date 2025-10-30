Divya Bharti की मौत से बीच में अटक गई थीं ये 9 फिल्में, चमक उठी थी 90s की इन एक्ट्रेसेज की सोई किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s की सबसे चर्चित अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें दिव्या भारती (Divya Bharti) का नाम जरूर शामिल होता है। बेशक आज वह हम सबके बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 साल के एक्टिंग करियर में बैक टू बैक हिट्स की झड़ी लगाई थी, उसका रिकॉर्ड आज भी कायम है।

दिव्या भारती के आस्मिक निधन से न सिर्फ फैंस को बल्कि सिनेमा जगत के फिल्ममेकर्स को भी बड़ा झटका लगा था। मरने से पहले दिव्या ने इन निर्माताओं की मूवीज को साइन किया, जिनमें से कुछ की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। बाद में दिव्या की जगह इन 9 फिल्मों में ये एक्ट्रेसेज नजर आईं।

अधूरी रह गई थीं दिव्या भारती ये मूवीज 16 साल की उम्र में सिनेमा जगत में एंट्री मारने वालीं दिव्या भारती अपनी बेबाक खूबसूरती और कमाल की एक्टिंग के लिए काफी जानी जाती थीं। 90 के दशक में वह हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थीं। यही कारण था, जो बॉलीवुड का हर फिल्ममेकर उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। ये दिव्या भारती का स्टारडम ही था कि जब उन्होंने सुसाइड किया, उस वक्त उनके पास कुल 12 फिल्में पाइपलाइन में थीं।