    Divya Bharti की मौत से बीच में अटक गई थीं ये 9 फिल्में, चमक उठी थी 90s की इन एक्ट्रेसेज की सोई किस्मत

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    Divya Bharti हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 90s में लेडी सुपरस्टार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनके आस्मिक निधन से बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा था। दिव्या की मौत की वजह से 9 फिल्में बीच ही में अटक गई थीं, जिन्हें इन दूसरी एक्ट्रेसेज ने पूरा किया था। 

    मशहूर अभिनेत्री रही थीं दिव्या भारती (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s की सबसे चर्चित अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें दिव्या भारती (Divya Bharti) का नाम जरूर शामिल होता है। बेशक आज वह हम सबके बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 साल के एक्टिंग करियर में बैक टू बैक हिट्स की झड़ी लगाई थी, उसका रिकॉर्ड आज भी कायम है। 

    दिव्या भारती के आस्मिक निधन से न सिर्फ फैंस को बल्कि सिनेमा जगत के फिल्ममेकर्स को भी बड़ा झटका लगा था। मरने से पहले दिव्या ने इन निर्माताओं की मूवीज को साइन किया, जिनमें से कुछ की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। बाद में दिव्या की जगह इन 9 फिल्मों में ये एक्ट्रेसेज नजर आईं। 

    अधूरी रह गई थीं दिव्या भारती ये मूवीज

    16 साल की उम्र में सिनेमा जगत में एंट्री मारने वालीं दिव्या भारती अपनी बेबाक खूबसूरती और कमाल की एक्टिंग के लिए काफी जानी जाती थीं। 90 के दशक में वह हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थीं। यही कारण था, जो बॉलीवुड का हर फिल्ममेकर उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। ये दिव्या भारती का स्टारडम ही था कि जब उन्होंने सुसाइड किया, उस वक्त उनके पास कुल 12 फिल्में पाइपलाइन में थीं। 

    जिनमें से 3 ठंडे बस्ते में चली गईं, बाकी 9 में अन्य अभिनेत्रियों ने दिव्या को रिप्लेस किया। आइए उन फिल्मों और एक्ट्रेसेज के नाम पर एक नजर डालते हैं-

    1. लाडला- श्रीदेवी

    2. मोहरा- रवीना टंडन

    3. धनवान- करिश्मा कपूर

    4. आंदोलन- ममता कुलकर्णी

    5. विजयपथ- तब्बू

    6. कर्तव्य- जूही चावला

    7. हलचल- काजोल

    8. कन्यादान- मनीषा कोइराला

    9. अंगरक्षक- पूजा भट्ट

    इस तरह से दिव्या भारती की अचानक मौत की वजह से अटकी 9 फिल्मों को 90s की इन अदाकाराओं ने पूरा किया। कमाल की बात ये है कि इनमें से एक अभिनेत्रियों के करियर चल पड़े थे।

    2 साल में दिव्या की इतनी हिट

    तमिल सिनेमा की फिल्म निल्ली पन्ने के जरिए साल 1990 में दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। हिंदी सिनेमा में सनी देओल की फिल्म विश्वात्मा से उन्होंने डेब्यू किया। इसके बाद 2 साल करियर में दिव्या ने कुल 21 मूवीज में काम किया, जिनमें से 13 सुपरहिट रहीं और 8 हिट हुई। मालूम हो कि 5 अप्रैल 1992 को दिव्या भारती का निधन हो गया था।

