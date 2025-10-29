क्या से क्या हो गई इस सिंगर की हालत, Made in India और 'कजरा रे' गाकर मिला था स्टारडम!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 90 के दशक में कई ऐसे चेहरे रहे हैं, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से हर किसी का दिल जीता। इनमें से कुछ एक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स और कुछ कलाकार ऐसे थे, जिन्हें दर्शकों से भर-भरकर खूब प्यार है। एक ऐसी ही आवाज 90 के दशक में आई, जिसने हर किसी के गानों में ताजगी का रस घोल दिया। अलका याज्ञनिक, श्रेया घोषाल, अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, आशा भोंसले और सुनिधि चौहान समेत कई बड़े सिंगर्स के बीच इस सिंगर ने अपनी अलग पहचान बनाई और ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि अलीशा चिनॉय (Alisha Chinoy) ही थीं। लेकिन आज अलीशा चिनॉय गाने कम ही गाती हैं और अब वो ऐसी हो गई हैं कि उन्हें पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है। हाल ही में अलीशा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद उनके फैंस भी थोड़े हैरान रह गए।

