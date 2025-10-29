Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या से क्या हो गई इस सिंगर की हालत, Made in India और 'कजरा रे' गाकर मिला था स्टारडम!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    90 के दशक में अलका याज्ञनिक, श्रेया घोषाल, अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, आशा भोंसले और सुनिधि चौहान समेत कई बड़े सिंगर्स के बीच एक ऐसी सिंगर आई जिसने अपनी अलग पहचान बनाई और ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि अलीशा चिनॉय (Alisha Chinoy) ही थीं। लेकिन आज अलीशा चिनॉय गाने कम ही गाती हैं और अब वो ऐसी हो गई हैं कि उन्हें पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है

    prefferd source google
    Hero Image

    सिंगर अलीशा चिनॉय की नई तस्वीरों ने चौंकाया

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 90 के दशक में कई ऐसे चेहरे रहे हैं, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से हर किसी का दिल जीता। इनमें से कुछ एक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स और कुछ कलाकार ऐसे थे, जिन्हें दर्शकों से भर-भरकर खूब प्यार है। एक ऐसी ही आवाज 90 के दशक में आई, जिसने हर किसी के गानों में ताजगी का रस घोल दिया। अलका याज्ञनिक, श्रेया घोषाल, अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, आशा भोंसले और सुनिधि चौहान समेत कई बड़े सिंगर्स के बीच इस सिंगर ने अपनी अलग पहचान बनाई और ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि अलीशा चिनॉय (Alisha Chinoy) ही थीं। लेकिन आज अलीशा चिनॉय गाने कम ही गाती हैं और अब वो ऐसी हो गई हैं कि उन्हें पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है। हाल ही में अलीशा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद उनके फैंस भी थोड़े हैरान रह गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तस्वीरों में अलीशा चिनॉय को पहचानना मुश्किल
    अलीशान चिनॉय एक अच्छी सिंगर तो रही ही हैं, साथ ही में उनकी खूबसूरती के चर्चे खूब हुआ करते थे। किसी बड़ी एक्ट्रेस से अलीशा कम खूबसूरत नहीं थीं। अलीशा ने 'मेड इन इंडिया' (Made in India) गाने में काम किया था। इस गाने में अलीशा के शॉर्ट हेयर लुक और उनकी खबसूरती ने बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी फेल कर दिया था। हाल ही में अलीशा ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अलीशा को एक पल को तो शायद पहचान ही ना पाएं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा है। तस्वीर में वो शॉर्ट हेयर लुक में दिख रही हैं।

     

    यह भी पढ़ें- Satish Shah: सामने आई सतीश शाह की मौत की असली वजह, साराभाई को-एक्टर ने किया खुलासा

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Alisha Chinai (@alishachinaiofficial)

    अलीशा को देख फैंस हुए हैरान
    जैसे ही अलीशा की ये तस्वीर आई तो फैंस भी उन्हें देख चौंक गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया है। एक फैन ने लिखा कि अरे इन्हें हो क्या गया है। एक और फैन ने लिखा कि, बॉटॉक्स ने सब बिगाड़ दिया है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि, ये देखकर मन दुखी हो रहा है। ऐसे कई यूजर्स हैं जिन्होंने अलीशा की तस्वीरों को देखकर हैरान करने वाले रिएक्शन दिए हैं। Inidie Pop Music को सही मायनों में लोगों के बीच पहुंचाने वाली अलीशा ही थीं। पोस्टर गर्ल के तौर पर उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर गाने गाए।

     

    आपको बता दें कि अलीशा ने बॉलीवुड में कई यादगार गीत गाए हैं। इसमें 'काटे नहीं कटते', 'रुक रुक रुक', 'मेड इन इंडिया', 'आजा मेरे दिल में', 'कजरा रे' 'नो एंट्री', 'तिनका तिनका' और 'दिल तू ही बता' समेत कई गाने गाए हैं। हालांकि अब उन्हें वैसे गाने मिलते नहीं हैं और ना ही उन्हें अप्रोच किया जाता है।

    यह भी पढ़ें- गुमनामी के अंधेरे में जी रहा बचपन का सुपरहीरो 'जूनियर-जी', एक्टिंग से सालों से है दूर!