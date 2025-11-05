Language
    कमरे में अकेले सो रही थी 90 के दशक की ये एक्ट्रेस, नशे की हालत में डायरेक्टर ने की थी ओछी हरकत

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:09 PM (IST)

    किसी भी एक्ट्रेस के लिए इंडस्ट्री में आना जितना आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल है यहां सालों तक अपनी जगह बनाए रखना। कास्टिंग काउच भले ही अब हाइलाइट होने लगा है, लेकिन एक फेमस एक्ट्रेस ने बताया कि किस तरह से 80-90 के दशक में भी निर्देशक-निर्माता एक्ट्रेस का शोषण करते थे। 16-17 साल की उम्र में अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट भी उन्होंने शेयर किया।

    Hero Image

    डायरेक्टर ने नशे में किया था रात को परेशान/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लैमर की इस जगमगाती दुनिया में अभिनेत्रियों के लिए अपनी राह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वक्त-वक्त पर इस चकाचौंध में उन्हें करियर में आगे बढ़ने के लिए ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए जिंदगी भर का एक भयानक हादसा बनकर रह जाता है।

    आज के समय में मीटू और कास्टिंग काउच को लेकर भले ही एक्ट्रेसेस खुलकर बात करती हैं, लेकिन 90 के दशक में भी निर्देशक-निर्माता एक्ट्रेस का फायदा उठाते थे। ये हम नहीं, बल्कि उस हसीना का कहना है, जिनके साथ 16-17 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ, जिसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। कौन थीं 90 के दशक की वह एक्ट्रेस चलिए आपको बताते हैं:

    नशे की हालत में दरवाजे पर पहुंच गया था डायरेक्टर

    90 के दशक की मशहूर मलयालम एक्ट्रेस सुमा जयराम ने माइलस्टोन मेकर्स से खास बातचीत के दौरान 16-17 की उम्र में हुए उस भयानक हादसे के बारे में बताया। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि जब उन्होंने कम्प्रोमाइज करने से इनकार किया, तो उनके हाथ से कितनी फिल्में चली गईं।

    उन्होंने उस रात के किस्से को याद करते हुए कहा, "एक बार मैं बहुत ही मशहूर डायरेक्टर संग काम कर रही थी, मेरी मां भी मेरे साथ थी। एक हफ्ते का शेड्यूल था। सुबह शूटिंग करके शाम को मैं अपने रूम में आई। 10 बजे के आसपास एक फेमस डायरेक्टर मेरे रूम में घुस आया और बालकनी का दरवाजा खटखटाने लगा। जब हमने देखा तो वह डायरेक्टर था, जो नशे की हालत में धुत्त था। मैं सिर्फ उस वक्त 16-17 साल की थी और इस इंसिडेंट से काफी डर गई थी। कुछ समय तक गेट खटकाने के बाद डायरेक्टर वहां से चला तो गया, लेकिन अगले दिन सेट पर सभी पर चिल्लाने लगा"।

    suma 1

    कम्प्रोमाइज नहीं किया तो हाथ से निकले अवसर

    सुमा जयराम ने ये भी बताया कि वह दौर ऐसा था कि आपको बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती थी, अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपके हाथ से बड़े रोल्स चले जाते थे। इसके बारे में कोई इसलिए बात नहीं करता था, क्योंकि उन सबकी फैमिलीज थी।

    suma jayram

    मलयालम एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि वह कम्प्रोमाइज के लिए कभी नहीं मानी, जिसकी वजह से उन्हें मोहनलाल की फिल्म 'भारतम' और 'एंटे सूर्यपुथ्रिक्कू' जैसी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई फिल्मों से उनके रोल्स को कट करके छोटा भी किया गया, जिसकी वजह से वह साइड एक्ट्रेस बनकर रह गईं।

