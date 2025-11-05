Language
    कई हीरोइनों से अवैध संबंध...20 साल से कर रहा चीटिंग, शादीशुदा सुपरस्टार की करतूतों का फूटा भांडा!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    20 साल से पत्नी को चीट कर रहा था ये सुपरस्टार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में बनते-बिगड़ते रिश्तों की कहानियां अक्सर हमें सुनाई देती रहती हैं। कई स्टार कपल्स ऐसे हैं जिनका रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खत्म हो जाता है और ऐसा कई बार हुआ भी है, जब पति-पत्नी के बीच 'वो' नाम की दीवार आकर खड़ी हुई है। हालांकि कई बड़े स्टार्स ऐसे भी हैं, जिनका बाहर अफेयर भी रहा लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी शादी को बचा लिया और ये बात मीडिया में नहीं आई। अब इसी पर एक खुलासा हुआ कि एक सुपरस्टार एक्टर का एक्सट्रा मैरिटल अफेयर रहा है।

    20 साल छोटी एक्ट्रेस को डेट कर रहा था एक्टर
    दरअसल हाल ही में प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी (Tanya Puri) ने इस सबका खुलासा किया है। सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में तान्या के बताया कि एक सक्सेसफुल सुपरस्टार एक्टर कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहा है। जब एक्टर की पत्नी को पति पर शक हुआ तो उन्होंने डिटेक्टिव से संपर्क किया और पति के अफेयर्स का फांडा फूट गया। तान्या ने बताया कि,

    मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत से मामले हैं, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। वो अपनी इमेज को साफ-सुथरा दिखाना चाहते हैं। मैं एक ऐसे कपल की बात कर रही हूं, जो ज्यादा उम्र का नहीं है, और जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में शादी की थी। उनके रिश्ते में, पति खुलेआम धोखा देता है और कई यंग एक्ट्रेसेस के साथ संबंध रखता है। उसने 2-3 फिल्में की हैं, जिनमें अन्य एक्ट्रेसेस के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कई मामले सामने आए हैं। तान्या ने बताया कि उस एक्टर की पत्नी को भी अपने पति की हरकतों के बारे में सब पता था। उसने कई सालों तक नजरअंदाज किया, लेकिन जब बच्चों तक बात पहुंची तो उसने कदम उठाया।

    पत्नी को पता थी पति के करतूतों की सच्चाई
    तान्या ने इसके साथ ही कहा कि,

    'उनकी पत्नी को भी इस बारे में पता है, और उनके बच्चों को भी। उनके दो बड़े बच्चे इंडस्ट्री में हैं। बच्चों को अच्छी तरह पता है कि उनके पिता क्या करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो एक परफेक्ट कपल हैं। पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी है, पति देसी मुंडा है और कैमरे के सामने वो एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उस एक्टर के कई महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं।' तान्या ने बताया इसके बाद उस एक्ट्रेस ने करीब 20 साल बाद डिटेक्टिव की मदद ली और तब जाकर ये सच सामने आया। वहीं खुद पति ने भी अपनी पत्नी के सामने सब कबूल कर लिया था।

    Cuple

    वहीं तान्या ने बताया कि, वो एक्ट्रेस अपने पति की धोखेबाजी को इग्नोर कर रही थी। उसे लग रहा था कि, शायद इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग में इमोशनल चीटिंग ज्यादा खराब है। इसलिए उस एक्ट्रेस ये सब नजरअंदाज ही किया, लेकिन बच्चों के सामने जब ये सच सामने आया तो बात बिगड़ गई और आखिरकार सच सामने आया।

    हालांकि तान्या ने कहीं भी उस एक्टर और उसकी वाइफ का नाम नहीं लिया और ना नाम को रिवील किया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस पर चटकारे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें पता कि आखिर वो स्टार कपल कौन सा है और वो एक्टर कौन है जिसने अनगिनत लड़कियों के साथ डेटिंग की और संबंध बनाए।

