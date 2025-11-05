इन हसीनाओं ने जब सगे बाप-बेटों संग किया रोमांस...जमकर दिए बोल्ड सीन्स, दो का तो बेटों से रहा अफेयर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है और हिंदी सिनेमा में तो इसे काफी सार्थक भी किया है। कई अभिनेता ऐसे हैं, जिन्होंने अपने से काफी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने से छोटी हीरोइन संग पर्दे पर जोड़ी जमाई लेकिन कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने फिल्म इंड्स्ट्री में बाप-बेटे दोनों के साथ काम किया। आप कह सकते हैं कि ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स और उनके बेटों के साथ पर्दे पर रोमांस किया है।

माधुरी दीक्षित-

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने फिल्म 'दयावान' में विनोद खन्ना (Vinod Khanna) के साथ रोमांस किया था। इस फिल्म में विनोद खन्ना संग माधुरी के गाने 'आज फिर तुमपे प्यार आया' (Aaj Phir Tumpe Pyaar Aaya Hai) की जमकर चर्चा हुई थी और तो और माधुरी और विनोद खन्ना के बोल्ड सीन्स ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। वहीं विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ माधुरी ने फिल्म 'मोहब्बत' में काम किया था।

वहीं इनके अलावा माधुरी ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म याराना और प्रेम ग्रंथ में काम किया था। इसके बाद ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ वो फिल्म ये जवानी है दीवानी में नजर आईं। हालांकि फिल्म में माधुरी का सिर्फ आइटम नंबर घांघरा ही था और इसी गाने में रणबीर-माधुरी की वो जुगलबंदी नजर आई थी।

अमृता सिंह-

जब हम जवां होंगें...जाने कहां होंगे...इस गाने में अमृता सिंह (Amrita Singh) और सनी देओल (Sunny Deol) की कैमिस्ट्री ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। फिल्म थी 'बेताब', जिसके जरिए दोनों ने डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद अमृता ने फिर 'सच्चाई की ताकत' में धर्मेंद्र की पत्नी की भूमिका निभाई। जब सनी बॉलीवुड में आए थे, तब धर्मेंद्र फिल्मों में हीरो की इमेज में ही थे और पर्दे पर हीरोइन्स के साथ जमकर रोमांस कर रहे थे और इसी कड़ी में अमृता ने धर्मेंद्र और सनी दोनों के साथ काम किया।

डिंपल कपाड़िया-

बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) भी इसी लीग में आती हैं। डिंपल कपाड़िया ने धर्मेंद्र और सनी देओल, दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस किया है। डिंपल ने साल 1984 में आई फिल्म सनी देओल के साथ फिल्म 'मंजिल-मंजिल' में काम किया। इसके बाद साल 1991 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म मस्त कलंदर और दुश्मन देवता में काम किया। इस फिल्म में तो धर्मेंद्र और डिंपल के बीच एक किसिंग सीन भी था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। वहीं सनी देओल के साथ भी काफी वक्त तक डिंपल कपाड़िया का नाम जुड़ा था।

श्रीदेवी-

बॉलीवुड की चांदनी कही जाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) अब भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन उन्होंने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ पर्दे पर काम किया। धर्मेंद्र के साथ श्रीदेवी वतन के रखवाले, नाका बंदी, फरिश्ते और सल्तनत जैसी फिल्मों में नजर आईं। वहीं सनी देओल के साथ उन्होंने फिल्म निगाहें में काम किया था।

रानी मुखर्जी-

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukherji) ने भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ काम किया है। फिल्म ब्लैक में रानी ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ रोमांस किया था। वहीं अभिषेक बच्चन के साथ वो बंटी और बबली, युवा और कभी अलविदा कहना में नजर आईं और इन फिल्मों में रानी-अभिषेक की जोड़ी भी हिट रही और दोनों के अफेयर की चर्चा भी खूब हुई थी।