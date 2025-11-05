Language
    Mahabharat की ऑन स्क्रीन 'कुंती' रियल लाइफ में निकली बेहद हॉट, तस्वीरें देख हवा-हवाई हो जाएंगे होश

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    Mahabharat पर कई टीवी सीरियल्स को बनाया जा चुका है। स्टार प्लस की महाभारत में कुंती की भूमिका को अभिनेत्री शफक नाज ने अदा किया था। रियल लाइफ में शफक हद से ज्यादा हॉट हैं, जिसका सबूत उनकी ये तस्वीरें हैं।

    Hero Image

    महाभारत में कुंती बनी थीं शफक नाज (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकाराओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें शफक नाज (Shafaq Naaz) का नाम जरूर शामिल होगा। शफक को सबसे अधिक लोकप्रियता स्टार प्लस की महाभारत (Mahabharat Show) में कुंती की भूमिका अदा करने से मिली थी। इस रोल ने उनको रातोंरात स्टार बना दिया और उनके करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में महाभारत की ये ऑन स्क्रीन कुंती हद से ज्यादा हॉट हैं। शफक नाज की बोल्डनेस से भरी इन फोटोज को देखकर आपको होश हवा-हवाई हो जाएंगे। आइए एक नजर उनकी तस्वीरों डालते हैं-

    बेहद हॉट हैं शफक नाज

    टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर शफक नाज को जाना जाता है। शफक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट फोटोज को शेयर करती हैं। उनके इंस्टा पर एक से बढ़कर एक तस्वीर मौजूद है, जो हॉटनेस से भरी हुई है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप शफक के ग्लैमर्स अंदाज का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। 

    ShafaqNaaz

     

    एक सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस के तौर पर शफक नाज लग्जरी लाइफ जीती हैं, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट इस बात की गवाही देती हैं।

    ShafaqNaaz (2)

    बिकिनी और सेक्सी आउटफिट पहनने से वह कतई परहेज नहीं करती हैं, जिसके दम पर उनकी बोल्डनेस फैंस के दिलों पर बिजली गिराने का काम करती हैं। 

    shafaqnaazhot

    शफक नाज की इन तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि टीवी पर महाभारत की संस्कारी कुंती की भूमिका निभाने वालीं वह असल जिंदगी हॉटनेस से भरपूर हसीना हैं। 

    ShafaqNaaz (1)

    आलम ये है कि सोशल मीडिया पर शफक नाज का ये हॉट अवतार आए दिन चर्चा का विषय बनता है। जिसके दम पर एक्ट्रेस की फोटोज वायरल होती रहती हैं। 

    इन शोज के लिए फेमस हैं शफक नाज

    सिर्फ महाभारत ही नहीं बल्कि बतौर अभिनेत्री शफक नाज कई टीवी शोज में नजर चुकी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- 

    • सपना बाबुल का विदाई

    • संस्कारी लक्ष्मी

    • शुभ विवाह

    • गुमराह

    • महाभारत

    • चिड़िया घर

    इसके अलावा शफक की झलक की गेस्ट इन लंदन और हार्टबीट्स जैसी मूवीज में भी देखने को मिली है। इतना ही नहीं वेब सीरीज अंगीठी 2 में शफक ने भर-भर के बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरीं। 

