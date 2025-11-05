Mahabharat की ऑन स्क्रीन 'कुंती' रियल लाइफ में निकली बेहद हॉट, तस्वीरें देख हवा-हवाई हो जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकाराओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें शफक नाज (Shafaq Naaz) का नाम जरूर शामिल होगा। शफक को सबसे अधिक लोकप्रियता स्टार प्लस की महाभारत (Mahabharat Show) में कुंती की भूमिका अदा करने से मिली थी। इस रोल ने उनको रातोंरात स्टार बना दिया और उनके करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में महाभारत की ये ऑन स्क्रीन कुंती हद से ज्यादा हॉट हैं। शफक नाज की बोल्डनेस से भरी इन फोटोज को देखकर आपको होश हवा-हवाई हो जाएंगे। आइए एक नजर उनकी तस्वीरों डालते हैं-

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर शफक नाज को जाना जाता है। शफक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट फोटोज को शेयर करती हैं। उनके इंस्टा पर एक से बढ़कर एक तस्वीर मौजूद है, जो हॉटनेस से भरी हुई है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप शफक के ग्लैमर्स अंदाज का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं।

एक सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस के तौर पर शफक नाज लग्जरी लाइफ जीती हैं, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट इस बात की गवाही देती हैं।

बिकिनी और सेक्सी आउटफिट पहनने से वह कतई परहेज नहीं करती हैं, जिसके दम पर उनकी बोल्डनेस फैंस के दिलों पर बिजली गिराने का काम करती हैं।

शफक नाज की इन तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि टीवी पर महाभारत की संस्कारी कुंती की भूमिका निभाने वालीं वह असल जिंदगी हॉटनेस से भरपूर हसीना हैं।

आलम ये है कि सोशल मीडिया पर शफक नाज का ये हॉट अवतार आए दिन चर्चा का विषय बनता है। जिसके दम पर एक्ट्रेस की फोटोज वायरल होती रहती हैं।

इन शोज के लिए फेमस हैं शफक नाज

सिर्फ महाभारत ही नहीं बल्कि बतौर अभिनेत्री शफक नाज कई टीवी शोज में नजर चुकी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-

सपना बाबुल का विदाई

संस्कारी लक्ष्मी

शुभ विवाह

गुमराह

महाभारत

चिड़िया घर

इसके अलावा शफक की झलक की गेस्ट इन लंदन और हार्टबीट्स जैसी मूवीज में भी देखने को मिली है। इतना ही नहीं वेब सीरीज अंगीठी 2 में शफक ने भर-भर के बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरीं।