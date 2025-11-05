Language
    Upcoming Movies: 2026 होगा धमाकेदार! इन 5 बड़ी फिल्मों में छिड़ेगी ब्लॉकबस्टर बनने की जंग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    Upcoming Movies 2026: अगला आने वाला साल धमाकेदार होने वाला है। सिनेमा जगत में ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो 2026 में रिलीज होने वाली हैं जिनके ऊपर बड़ी दावेदारी खेली जा सकती है। नितिश तिवारी की रामायण से लेकर संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर तक कई फिल्में बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने आ रही हैं। आइए जानते हैं सबसे प्रबल दावेदार के बारे में।

    बॉलीवुड में साल 2026 में रिलीज होने वाली फिल्में (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah rukh Khan) की किंग (King) का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 2 नवंबर को जब फिल्म से एक्टर का फर्स्ट लुक जारी किया गया तो हर कोई इसके लिए और भी एक्साइटेड हो गया। साल 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार इसलिए भी है क्योंकि इसमें शाह रुख एकदम अलग अवतार में नजर आने वाले हैं।

    किंग जहां एक तरफ निश्चित तौर पर बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्म लगती है इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी फिल्में हैं जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हो सकती हैं। आज आपको साल 2026 में रिलीज होने वाली ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनका आने वाले समय में मुकाबल तगड़ा है।

    रामायण पार्ट वन (Ramayana - Part One)

    रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल अभिनीत, नितेश तिवारी की रामायण न केवल 2026 की बल्कि 4000 करोड़ रुपये के बजट के साथ भारतीय सिनेमा की भी सबसे बड़ी फिल्म है। फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी। फिलहाल जिस तरह की हाइप बना हुआ है उस हिसाब से ये मूवी साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हो सकती है।

    टॉक्सिक (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups)

    केजीएफ: चैप्टर 2 के चार साल बाद, यश की बड़े पर्दे पर वापसी दर्शाते हुए टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स आ रही है। इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और इसमें नयनतारा, टोविनो थॉमस, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया जैसे कलाकार भी हैं। टॉक्सिक 2026 की ईद पर रिलीज होगी। हालांकि इसका क्लैश अजय देवगन की धमाल 4 से होगा, जिससे हिंदी में इसके कारोबार पर काफी असर पड़ सकता है।

    बॉर्डर 2 (Border 2)

    सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अभिनीत, बॉर्डर 2, 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का सीक्वल है। इसका निर्देशन केसरी फेम अनुराग सिंह ने किया है और यह 2026 के गणतंत्र दिवस पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉर्डर 2 में 2026 की कम से कम तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की क्षमता है।

    लव एंड वॉर (Love& War)

    बॉक्स ऑफिस पर संजय लीला भंसाली को कभी कम नहीं आंका जा सकता। वहीं अगर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल साथ हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। लव एंड वॉर हिट होती है तो यह आसानी से 2026 की शीर्ष पांच कमाई करने वाली फिल्मों में जगह बना सकती है।

    द राजा साब (The Raja Saab)

    प्रभास और संजय दत्त अभिनीत, मारुति द्वारा निर्देशित हॉरर-कॉमेडी 'द राजा साहब' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई कर सकती है। हालांकि, 'द राजा साहब' का साल की टॉप 10 फिल्मों में शामिल होना एक बड़ी जीत माना जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुश्किल लग रहा है।

