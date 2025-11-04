Language
    'हम आपके हैं कौन' की 'रीटा' की 31 साल बाद ऐसी हुई हालत, कभी Salman Khan पर डालती थीं डोरे

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    हम आपके हैं कौन को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 31 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी फिल्म की कहानी फ्रेश ही लगती है। इस मूवी में माधुरी ने निशा बनकर और सलमान ने प्रेम बनकर खूब प्यार बटोरा। हालांकि,एक और एक्ट्रेस ऐसी थीं, जिन्हें फैंस नजरअंदाज नहीं कर सके। वह थीं सलमान पर डोरे डालने वाली 'रीटा'। 31 साल बाद रीटा कैसी दिखने लगी हैं, चलिए बताते हैं। 

    'हम आपके हैं कौन' की 'रीटा' को पहचानना हुआ मुश्किल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 31 साल पहले रिलीज हुई 'हम आपके हैं कौन' में निशा का उहु-उहु करना हो या फिर 'प्रेम' का नैनों से छेड़खानी करना, फिल्म की कहानी से लेकर डायलॉग्स, किरदार और गानें तक, फैमिली ड्रामा मूवे की हर चीज फैंस के दिलों में छपी हुई है। आज भी OTT प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक पर फैंस इस फिल्म को जितनी बार भी देख लें उनका मन नहीं भरता।

    निशा-प्रेम से लेकर राजेश और पूजा सहित फिल्म के हर किरदार ने अपने-अपने रोल में जान फूंककर मूवी को यादगार बनाया। इन्हीं में से एक फेमस कैरेक्टर 'हम आपके हैं कौन' में रीटा का था, जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस नहीं थीं, लेकिन माधुरी दीक्षित को टक्कर देते हुए उन्होंने अपने किरदार के लिए खूब सुर्खियां बटोरी थीं। कुछ फिल्में करने के बाद रीटा कहां गायब हुईं और अब 31 साल बाद वह कैसी दिखती हैं और अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं, नीचे पढ़ें विस्तार से।

    किस एक्ट्रेस ने निभाया था 'रीटा' का किरदार?

    जिन्होंने 'हम आपके हैं कौन' नहीं देखी, सबसे पहले उन्हें बता दें कि फिल्म में 'रीटा' वह किरदार था, जो 'प्रेम' पर डोरे डालती हैं और उन्हें अपना बनाने के लिए हलवे में चीनी की जगह नमक डाल देती हैं। उनका किरदार बेहद इंट्रेस्टिंग था। सूरज बड़जात्या की फिल्म में 'रीटा' के इस फेमस किरदार को ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पूर्व एक्ट्रेस साहिला चड्ढा ने निभा था।

    साल 1985 में 'आई लव यू' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली साहिला ने कन्नड़ से लेकर तमिल, भोजपुरी सिनेमा की भी फिल्में की। वह वीराना से लेकर, सैलाब और भाभी, धर्म संकट, दौलत की जंग, बोल राधा बोल, अब इंसाफ होगा, आंटी नंबर 1, जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने अपने पूरे करियर में सलमान खान से लेकर, शाह रुख, गोविंदा और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया।

    31 साल बाद इतना बदल चुका है रीटा का लुक

    'हम आपके हैं कौन' में सलमान खान की दुल्हन बनने का ख्वाब संजोने वाली 'रीटा' उर्फ साहिल चड्ढा अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वह फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव हैं। अब साहिल का हुलिया इतना ज्यादा बदल चुका है कि उन्हें एक नजर में पहचान पाना फैंस के लिए काफी मुश्किल है।

    [image] - 3409563

    फैंस ये विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ये वहीं 'रीटा' हैं, जिन्हें कभी लोग इतना प्यार करते थे। 2014 में शॉट फिल्म 'जिंदगी कैसी है पहेली' के बाद से ही साहिला ने एक्टिंग से दूरी बना ली है। हालांकि, वह अब वेब सीरीज और टीवी सीरियल बनाती हैं। उन्होंने एक्टर निमाई बाली से शादी की और दोनों की एक बेटी है।

