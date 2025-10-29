'हम आपके हैं कौन' एक्टर Ajit Vachani की बेटी नहीं बन पाई सुपरस्टार, काम के लिए दर-दर भटकी एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 से लेकर 90 दशक तक एक सफल अभिनेता के तौर पर अजीत वाच्छानी (Ajit Vachani) को जाना जाता था। निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्मों में साइड रोल में अजीत का दबदबा देखने को मिलता था। इतना ही नहीं पर्दे पर वह कई बार खलनायक की भूमिका में नजर आए थे। बेशक आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सिनेमा जगत के दिग्गज के तौर अजीत वाच्छानी को हमेशा याद किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज हम आपको अजीत वाच्छानी की बेटी (Ajit Vachani Daughter) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग की दुनिया में किस्मत अजमाई, लेकिन स्टारडम हासिल नहीं कर पाईं। आइए जानते हैं कि आखिर अजीत की बेटी कौन हैं-

अजीत वाच्छानी की बेटी कौन हैं? लोकप्रिय अभिनेता के तौर पर अजीत वाच्छानी को पहचाना जाता था। एक्टिंग करियर की पीक पर अजीत ने चारूशीला को अपना हमसफर बनाया था। शादी के कुछ सालों बाद अजीत और चारूशीला के घर में दो बेटियों का जन्म हुआ, जिनमें से एक का नाम योहाना वाच्छानी (Yohana Vacchani) है।