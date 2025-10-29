Language
    'हम आपके हैं कौन' एक्टर Ajit Vachani की बेटी नहीं बन पाई सुपरस्टार, काम के लिए दर-दर भटकी एक्ट्रेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:40 PM (IST)

    Ajit Vachani Daughter: सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन से फैंस का दिल जीतने वाले अभिनेता अजीत वाच्छानी आज हम सबके बीच नहीं हैं। वह हिंदी सिनेमा के सफल अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन उनकी बेटी को फिल्मी दुनिया में अपने पिता की तरह मनचाहा मुकाम हासिल नहीं हो सका। 

    कौन है अभिनेता अजीत वाच्छानी की बेटी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 से लेकर 90 दशक तक एक सफल अभिनेता के तौर पर अजीत वाच्छानी (Ajit Vachani) को जाना जाता था। निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्मों में साइड रोल में अजीत का दबदबा देखने को मिलता था। इतना ही नहीं पर्दे पर वह कई बार खलनायक की भूमिका में नजर आए थे। बेशक आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सिनेमा जगत के दिग्गज के तौर अजीत वाच्छानी को हमेशा याद किया जाता है। 

    आज हम आपको अजीत वाच्छानी की बेटी (Ajit Vachani Daughter) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग की दुनिया में किस्मत अजमाई, लेकिन स्टारडम हासिल नहीं कर पाईं। आइए जानते हैं कि आखिर अजीत की बेटी कौन हैं- 

    अजीत वाच्छानी की बेटी कौन हैं?

    लोकप्रिय अभिनेता के तौर पर अजीत वाच्छानी को पहचाना जाता था। एक्टिंग करियर की पीक पर अजीत ने चारूशीला को अपना हमसफर बनाया था। शादी के कुछ सालों बाद अजीत और चारूशीला के घर में दो बेटियों का जन्म हुआ, जिनमें से एक का नाम योहाना वाच्छानी (Yohana Vacchani) है।

    जी हां, योहाना ही अजीत की वह बेटी हैं, जिन्होंने सिनेमा जगत में करियर बनाया। लेकिन अपने पिता की तुलना में वह स्टारडम हासिल करने में नाकाम रहीं। अजीत वाच्छानी का कद हिंदी सिनेमा में काफी बड़ा था। माना जा रहा था कि पिता की हैसियत और रुतबे का योहाना को काफी फायदा मिलेगा।

    लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्मों में काम करने के लिए अजीत लाडली दर-दर भटकती रही। योहाना वाच्छानी का एक्टिंग करियर छोटे पर्दे तक ही सीमित रह गया। 

    गौर किया योहाना के एक्टिंग करियर की तरफ तो उनमें कुछ मूवीज-टीवी सीरियल्स जैसे महाराष्ट्र शाहिर और जबरदस्त के नाम मौजूद हैं। इसके अलावा वह मराठी सिनेमा जगत में भी बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। 

    इस ब्लॉकबस्टर मूवी में किया भी किया काम

    अजीत वाच्छानी को सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन (Hum Aapke Hain Koun), हम साथ-साथ हैं जैसी कई मूवीज के लिए याद किया जाता है। उनकी बेटी भी सूरज के डायरेक्शन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म विवाह में काम कर चुकी हैं। इस मूवी में उन्होंने बतौर अस्सिटेंट डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाई।

