Purana Mandir की 'सुमन' का बदल गया पूरा लुक, 41 साल बाद ऐसी दिखती है 80s की ये बोल्ड ब्यूटीफुल हसीना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामसे ब्रदर्स की लोकप्रिय हॉरर थ्रिलर फिल्म पुराना मंदिर (Purana Mandir Actress) ने एक समय पर दर्शकों को डर के असली अनुभव से मिलवाया था। मूवी ब्लॉकबस्टर रही और इसी एक्ट्रेस आरती गुप्ता का करियर चमक गया। जिसका कारण फिल्म में उनकी बोल्डनेस और कमाल की एक्टिंग रहीं। पुराना मंदिर के बाद से आरती को 80s की बोल्ड-ब्यूटी का टैग मिला और उन्होंने रातोंरात इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी।

लेकिन अब मौजूदा समय में आरती गुप्ता (Aarti Gupta) कहां और क्या करती हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी। साथ ही 41 साल बाद उनका बदला हुआ लुक देख आपके होश उड़ जाएंगे। इतना बदल गया आरती गुप्ता का लुक 25 मई 1961 को पहाड़ों की रानी शिमला में आरती गुप्ता का जन्म हुआ। उनके पिता ज्ञान गुप्ता आर्मी में मेजर हुआ करते थे और एक बार उनका ट्रांसफर मुंबई में हुआ। यहां से ही आरती का मॉडलिंग करियर शुरू हुआ और धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का सपना देखा।

देखते ही देखते वह 80s की हॉट सेंसेशन हसीना बन गईं और उनके आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेज फीकी लगने लगीं। मौजूदा समय में आरती का लुक कितनी हद तक बदल गया है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। बता दें कि फिलहाल आरती अपने पति और फिल्मेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ मुंबई में रहती हैं।