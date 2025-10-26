Purana Mandir की 'सुमन' का बदल गया पूरा लुक, 41 साल बाद ऐसी दिखती है 80s की ये बोल्ड ब्यूटीफुल हसीना
80s की दशक में अपनी बोल्डनेस से धमाल मचाने वालीं अभिनेत्री आरती गुप्ता को भला कौन नहीं जानता। रामसे ब्रदर्स की ब्लॉकबस्टर हॉरर थ्रिलर पुराना मंदिर एक्ट्रेस (Purana Mandir Actress) का लुक अब समय के साथ पूरी तरह से बदल गया है। उनकी लेटेस्ट फोटोज देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामसे ब्रदर्स की लोकप्रिय हॉरर थ्रिलर फिल्म पुराना मंदिर (Purana Mandir Actress) ने एक समय पर दर्शकों को डर के असली अनुभव से मिलवाया था। मूवी ब्लॉकबस्टर रही और इसी एक्ट्रेस आरती गुप्ता का करियर चमक गया। जिसका कारण फिल्म में उनकी बोल्डनेस और कमाल की एक्टिंग रहीं। पुराना मंदिर के बाद से आरती को 80s की बोल्ड-ब्यूटी का टैग मिला और उन्होंने रातोंरात इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी।
लेकिन अब मौजूदा समय में आरती गुप्ता (Aarti Gupta) कहां और क्या करती हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी। साथ ही 41 साल बाद उनका बदला हुआ लुक देख आपके होश उड़ जाएंगे।
इतना बदल गया आरती गुप्ता का लुक
25 मई 1961 को पहाड़ों की रानी शिमला में आरती गुप्ता का जन्म हुआ। उनके पिता ज्ञान गुप्ता आर्मी में मेजर हुआ करते थे और एक बार उनका ट्रांसफर मुंबई में हुआ। यहां से ही आरती का मॉडलिंग करियर शुरू हुआ और धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का सपना देखा।
टीवी एड से कैमरा फेस करने की शुरुआत करने वालीं आरती को पहला ब्रेक 1981 में आई फिल्म तजुर्बा से मिला। फिल्म में उनका छोटा सा रोल था और ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप रही।
इसके बाद आरती गुप्ता कई मूवीज में नजर आईं। लेकिन उनके संघर्ष को असली इनाम फिल्म पुराना मंदिर से मिला, जिसमें उन्होंने अपनी हॉटनेस के दम पर सबका ध्यान खींचा। इस मूवी में उन्होंने सुमन की भूमिका निभाई। पुराना मंदिर ब्लॉकबस्टर रही और इससे आरती का एक्टिंग करियर भी चल निकला।
देखते ही देखते वह 80s की हॉट सेंसेशन हसीना बन गईं और उनके आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेज फीकी लगने लगीं। मौजूदा समय में आरती का लुक कितनी हद तक बदल गया है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। बता दें कि फिलहाल आरती अपने पति और फिल्मेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ मुंबई में रहती हैं।
आरती गुप्ता की फेमस मूवीज
1980 से लेकर अब तक आरती गुप्ता फिल्म लाइन में एक्टिव हैं। हालांकि, सुपरस्टार एक्ट्रेस बनने का वो मुकाम उनको हासिल नहीं हो सका, जिसका उन्होंने सपना देखा था। आरती की चुनिंदा फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं-
तहखाना
सामरी
जाबांजा
आशियाना
नया सफर
सुगंध
आमने-सामने
बेगुनाह कैदी
इतना ही नहीं आरती गुप्ता साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ मलयालम फिल्म जीवंते जीवन में भी नजर आ चुकी हैं।
