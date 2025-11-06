'हीरो जिप खींचता है...', Raveena Tandon ने अश्लील सीन की वजह से छोड़ दी थी करिश्मा कपूर की ये फिल्म
बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) 90 दशक की क्वीन रही हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अदाकारी दिखाने वालीं रवीना ने अपने उसूलों के चलते कई फिल्मों को ठुकराया भी है। हाल ही में एक्ट्रेस ने रिवील किया है कि उन्होंने करिश्मा कपूर की फिल्म को रिजेक्ट किया था। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के जमाने में जब फिल्में रिलीज होती हैं तो उसमें बोल्ड सीन्स होना आम सी बात है। मगर 90 के दशक में ऐसा नहीं था। कई हीरोइनें ऐसी थीं जो बोल्ड सीन्स से एकदम कोसों दूर रहती थीं। उन्हीं अभिनेत्रियों में 90s की दिग्गज अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) भी शामिल हैं।
मोहरा, अंखियों से गोली मारे, दिलवाले और बुलंदी जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं रवीना टंडन आज भी अपनी अदाकारी का हुनर दिखा रही हैं। यूं त उन्होंने अपने करियर में कई हिट मूवीज दी हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने उन्हें अपने एक उसूल के चलते ठुकरा दिया।
करिश्मा कपूर को ऑफर हुई थी प्रेम कैदी
रवीना टंडन की ठुकराई फिल्मों में एक करिश्मा कपूर की भी फिल्म है। एक्ट्रेस ने बताया कि एक अश्लील सीन के चलते उन्होंने 90s की एक फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। यह फिल्म थी लोलो की डेब्यू मूवी प्रेम कैदी (Prem Qaidi)।
यह भी पढ़ें- Sholay के 'सांभा' की बड़ी बेटी आज फिल्मी दुनिया में हैं बड़ी स्टार, विदेशों में भी लहराया है सफलता का झंडा
इस वजह से रवीना ने ठुकराई थी फिल्म
ANI के पॉडकास्ट में बात करते हुए रवीना टंडन ने खुलकर कहा कि वह अश्लील सीन्स करने में सहज महसूस नहीं करती हैं, इसलिए उन्होंने शाह रुख खान की डर और करिश्मा कपूर की प्रेम कैदी ठुकरा दी थी। प्रेम कैदी के बारे में एक्ट्रेस ने कहा, "प्रेम कैदी पहले मुझे ही ऑफर हुई थी जिससे लोलो लॉन्च हुई थीं। उसमें एक सीन था जहां हीरो जिप नीचे खींचता है और स्ट्रिप दिखाई देता है। मैं इससे असहज थी। मैं कई चीजों से असहज थी, खासकर उन लोगों से नजदीकी से जिन्हें मैं अच्छी तरह नहीं जानती थी।"
View this post on Instagram
रवीना टंडन ने बताया कि वह उस वक्त अपने उसूलों की पक्की थीं, लेकिन लोगों को लगता था कि वह घमंडी है। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा, "मैं घमंडी नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं थीं। मैं हमेशा वैसी ही रही जैसी अभी हूं। इसलिए लोग मेरे साथ लड़कों जैसा व्यवहार करते थे।"
यह भी पढ़ें- 'स्विमसूट नहीं पहनूंगी,' 90s की इस एक्ट्रेस ने ठुकराया था Shah Rukh Khan की ब्लॉकबस्टर 'डर' का ऑफर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।