'हीरो जिप खींचता है...', Raveena Tandon ने अश्लील सीन की वजह से छोड़ दी थी करिश्मा कपूर की ये फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के जमाने में जब फिल्में रिलीज होती हैं तो उसमें बोल्ड सीन्स होना आम सी बात है। मगर 90 के दशक में ऐसा नहीं था। कई हीरोइनें ऐसी थीं जो बोल्ड सीन्स से एकदम कोसों दूर रहती थीं। उन्हीं अभिनेत्रियों में 90s की दिग्गज अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) भी शामिल हैं।

मोहरा, अंखियों से गोली मारे, दिलवाले और बुलंदी जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं रवीना टंडन आज भी अपनी अदाकारी का हुनर दिखा रही हैं। यूं त उन्होंने अपने करियर में कई हिट मूवीज दी हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने उन्हें अपने एक उसूल के चलते ठुकरा दिया।