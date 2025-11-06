'स्विमसूट नहीं पहनूंगी,' 90s की इस एक्ट्रेस ने ठुकराया था Shah Rukh Khan की ब्लॉकबस्टर 'डर' का ऑफर

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:22 AM (IST)

    सुपरस्टार शाह रुख खान के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म डर (Darr) आज भी कल्ट मानी जाती है। मूवी में एक्ट्रेस जूही चावला ने किरण का लीड रोल प्ले किया था। लेकिन उनसे पहले ये किरदार 90s की एक फेमस एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था।

    शाह रुख खान की डर फिल्म (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 32 साल पहले सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म डर (Darr) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। निर्देशक यश चोपड़ा की इस लव स्टोरी थ्रिलर में शाह रुख ने एंटी हीरो का रोल प्ले किया था। जबकि सनी देओल सेकेंड लीड में मौजूद रहे। डर में किरण का किरदार अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) ने प्ले किया था। 

    क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 90s की एक फेमस एक्ट्रेस को डर में लीड रोल के लिए जूही से पहले ऑफर दिया गया था। लेकिन उस अभिनेत्री इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वह स्विमसूट पहनने में कम्फर्टेबल नहीं थी। 

    इस एक्ट्रेस ने ठुकराया था डर का ऑफर

    90 के दशक की सफल मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें डर का नाम जरुर शामिल होता है। इस मूवी ने शाह रुख खान के करियर को चार चांद लगा दिए थे। हालांकि, मेकर्स संग सनी देओल के मतभेद और शाह रुख संग दूरियों की चर्चाओं की वजह से डर विवादों में भी रही है। इसके अलावा इसकी कास्टिंग को लेकर भी खूब खबरें सामने आईं। हाल ही में डर की लीड एक्ट्रेस को रोल को लेकर अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने बड़ा खुलासा किया है। 

    रवीना ने बताया है कि जूही चावला से पहले डर उनको ऑफर हुई थी। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अभिनेत्री ने कहा है- मैं डर को लेकर काफी असहज थी। मैं इसे एक अश्लील फिल्म को तो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इसमें कई ऐसे सीन्स मौजूद रहे, जिसमें मैं कम्फर्टेबल नहीं थी। खासतौर पर स्विमसूट वाला सीन। मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया था कि मैं स्विमसूट नहीं पहनूंगी। 

    इसी कारण रवीना टंडन ने निर्देशक यश चोपड़ा की कल्ट मूवी डर के ऑफर को ठुकरा दिया। बाद में किरण की भूमिका के लिए उन्होंने अभिनेत्री जूही चावला को कास्ट किया। 

    डर को लेकर छिड़ा था ये विवाद

    अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) और डर फिल्म को लेकर खूब चर्चा हुई हैं। कहा जाता है कि सनी ने मेकर्स पर इस बात का आरोप लगाया था कि डर में उनकी भूमिका को साइड लाइन किया गया था। जबकि शाह रुख खान को मैन लीड के तौर पर पेश किया गया। सनी ने जब ये मूवी साइन की थी, तब उनको ये बताया ही नहीं गया कि उनका रोल सेकेंड लीड का है। इस मामले को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई और सनी देओल ने फिर कभी यश चोपड़ा की फिल्मों में काम नहीं किया। इस वजह से लंबे समय तक शाह रुख खान और सनी के बीच बातचीत भी नहीं हुई थी। 

