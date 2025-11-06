'स्विमसूट नहीं पहनूंगी,' 90s की इस एक्ट्रेस ने ठुकराया था Shah Rukh Khan की ब्लॉकबस्टर 'डर' का ऑफर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 32 साल पहले सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म डर (Darr) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। निर्देशक यश चोपड़ा की इस लव स्टोरी थ्रिलर में शाह रुख ने एंटी हीरो का रोल प्ले किया था। जबकि सनी देओल सेकेंड लीड में मौजूद रहे। डर में किरण का किरदार अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) ने प्ले किया था।

क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 90s की एक फेमस एक्ट्रेस को डर में लीड रोल के लिए जूही से पहले ऑफर दिया गया था। लेकिन उस अभिनेत्री इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वह स्विमसूट पहनने में कम्फर्टेबल नहीं थी।

इस एक्ट्रेस ने ठुकराया था डर का ऑफर 90 के दशक की सफल मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें डर का नाम जरुर शामिल होता है। इस मूवी ने शाह रुख खान के करियर को चार चांद लगा दिए थे। हालांकि, मेकर्स संग सनी देओल के मतभेद और शाह रुख संग दूरियों की चर्चाओं की वजह से डर विवादों में भी रही है। इसके अलावा इसकी कास्टिंग को लेकर भी खूब खबरें सामने आईं। हाल ही में डर की लीड एक्ट्रेस को रोल को लेकर अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने बड़ा खुलासा किया है।