Shah Rukh Khan की उम्र को लेकर शशि थरूर को हुआ शक, बॉलीवुड के बादशाह ने मजेदार अंदाज में दिया जवाब
2 नवंबर को बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया। एक तरफ जहां फैंस ने फेवरेट किंग के बर्थडे को खास बनाया, तो वहीं शशि थरूर ने तो शाह रुख की एज पर ही संदेह जता दिया। शशि थरूर के ट्वीट का जवाब देने से किंग खान भी पीछे नहीं रहे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान अपने मजाकिया अंदाज में जवाब देने के लिए बॉलीवुड में काफी फेमस हैं। सोशल मीडिया पर जब भी कोई यूजर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वह उनकी बोलती बंद करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं।
इस बर्थडे पर शाह रुख खान ने एक्स अकाउंट पर आकर #ASKSRK सेशन किया, जिसमें किंग ने ढेर सारे सवालों का जवाब दिया। फैंस के इन सवालों के बीच राजनेता शशि थरूर ने भी चुटीले अंदाज में किंग खान की उम्र को लेकर संदेह जताया, जिस पर शाह रुख ने ऐसा मजेदार जवाब दिया कि जिसे जानकर फैंस की हंसी भी नहीं रुकेगी।
शशि थरूर ने शाह रुख खान की उम्र पर किया ये सवाल
शाह रुख खान ने 2 नवंबर को धूमधाम से अपना 60वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन के खास मौके पर अक्षय कुमार से लेकर काजोल सहित सितारों ने उन्हें बधाई दी। इस बीच शशि थरूर का शाह रुख खान को लेकर एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने किंग खान को एक अलग अंदाज में बर्थडे विश किया।
शशि थरूर ने लिखा, "बॉलीवुड के अल्टीमेट किंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि 60 नंबर पर अब मुझे शक होने लगा है। फैक्ट चैकर की पूरी टीम ने उनके 60 साल के दांवे की जांच पर निष्कर्ष निकाला है। बिना फोटोशॉप किए सफेद बाल न होना, उनकी रफ्तार कम न होना और लगातार यंग दिखते रहना, कई सबूत ऐसे मिले हैं, जो इस फैक्ट को कन्फर्म नहीं कर सकते कि शाह रुख खान 60 साल के हो चुके हैं। मैं ये प्रेडिक्शन करता हूं कि जब शाह रुख खान 70 साल के हो जाएंगे, तो वह टीनेज रोल्स के लिए ऑडिशन देंगे। मुझे नहीं लगता कि जब वह चाइल्ड स्टार बनेंगे, तो मैं आसपास होऊंगा। इस अविश्वसनीय माइल स्टोन के लिए के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद शाह रुख"।
शाह रुख खान ने दिया शशि थरूर की बात का जवाब
शशि थरूर के उनके 60वें जन्मदिन पर इस मजेदार बर्थडे विश का जवाब देते हुए शाह रुख खान ने लिखा, "मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि जब मैं चाइल्ड स्टार का किरदार निभा रहा होऊंगा तो आप मेरे आसपास ही होंगे और मैं आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा"।
आपको बता दें कि जन्मदिन पर सितारों और फैंस के ट्वीट का जवाब देने के साथ ही शाह रुख खान ने अपनी फिल्म 'किंग' का टीजर भी रिलीज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ये फिल्म 10 फरवरी 2026 में रिलीज होगी।
