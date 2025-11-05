‘शादी कब है…?’, Shah Rukh Khan ने Rinku Singh से पूछ लिया ये सवाल, जवाब जानने को फैंस बेताब

किंग खान का यह मजेदार सवाल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। हर कोई रिंकू की शादी को लेकर उत्सुक होने लगा और कमेंट सेक्शन में इसी बात की बातें होने लगीं है।

बता दें कि जून 2025 में रिंकू सिंह ने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज (Rinku Singh Priya Saroj) से सगाई की थी। यह सगाई लखनऊ के द सेंट्रम होटल में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में हुई थी। जहां पहले इनकी शादी नवंबर 2025 में तय थी, लेकिन रिंकू के बिजी क्रिकेट शेड्यूल के चलते शादी अब अगले साल के लिए टाल दी गई है।

एक इंटरव्यू में रिंकू सिंह ने खुद बताया कि उनकी और प्रिया की लव स्टोरी साल 2022 में, कोविड के समय शुरू से हुई, जब IPL मुंबई में खेला जा रहा था।

रिंकू के फैन पेज ने प्रिया की एक तस्वीर पोस्ट की, जो उनके गांव में वोटिंग से जुड़ी थी। वह तस्वीर प्रिया की बहन ने भेजी थी, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करती हैं।

रिंकू ने कहा था कि मैंने वो फोटो देखी और मुझे लगा कि वह बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट हैं। मैसेज करने का सोचा, फिर रुका कि ये सही रहेगा या नहीं।

कुछ समय बाद प्रिया ने रिंकू की कुछ तस्वीरों को लाइक किया। तभी रिंकू ने हिम्मत करके उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। शुरुआत हल्की-फुल्की बातचीत से हुई और देखते ही देखते 1–2 हफ्तों में रोजाना चैट होने लगी। मैच से पहले भी बातें होती थीं, और तभी से रिंकू को महसूस हुआ कि उनके दिल में प्यार की शुरुआत हो चुकी है। बस यहीं से रिंकू सिंह प्रिया के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए।