    ‘शादी कब है…?’, Shah Rukh Khan ने Rinku Singh से पूछ लिया ये सवाल, जवाब जानने को फैंस बेताब

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    Shahrukh Khan on Rinku Singh Wedding: शाहरुख खान ने केकेआर के स्टार बैटर रिंकू सिंह से मजाकिया अंदाज में उनकी शादी के बारे में सवाल पूछा है। किंग खान ने रिंकू द्वारा उनके(शाहरुख) के जन्मदिन पर किए गए बर्थडे विश वाले पोस्ट पर ही ये मजेदार सवाल पूछा, जिसके बाद फैंस भी ये जानने को बेताब है कि आखिरी रिंकू की शादी कब है। बता दें कि रिंकू सिंह ने जून 2025 में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी।   

    Shah Rukh Khan ने Rinku Singh से पूछा कब है शादी?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shah Rukh Khan on Rinku Singh: बॉलीवुड के बादशाह और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सह मालिक शाहरुख खान 2 नवंबर 2025 को 60 साल के हुए। उनके बर्थडे पर पूरी दुनिया से उन्हें बर्थडे विश मिली। वहीं, KKR के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी X  पर अपने अंदाज में किंग खान को जन्मदिन की बधाई दी थी।

    अब रिंकू के बर्थडे विश वाले पोस्ट पर शाहरुख खान ने जवाब दिया है। उन्होंने इस दौरान रिंकू सिंह से ही मजे में उनकी शादी को लेकर सवाल कर लिया, जिससे फैंस भी हैरान नजर आए। 

    दरअसल, रिंकू सिंह ने 2 नवंबर 2025 को अपने एक्स पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan on Rinku Singh Wedding) की अपने साथ वाली तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि अब तक का सबसे अच्छा! जन्मदिन मुबारक हो सर। इस पर अब शाहरुख खान ने भी रिंकू को ऐसा प्यार भरा जवाब दिया कि उनकी बातचीत तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शाहरुख ने रिप्लाई में लिखा कि धन्यवाद रिंकू... खूब सारा प्यार और शादी कब है?

    image

    किंग खान का यह मजेदार सवाल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। हर कोई रिंकू की शादी को लेकर उत्सुक होने लगा और कमेंट सेक्शन में इसी बात की बातें होने लगीं है।

    रिंकू सिंह की मंगेतर है Priya Saroj 

    बता दें कि जून 2025 में रिंकू सिंह ने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज (Rinku Singh Priya Saroj) से सगाई की थी। यह सगाई लखनऊ के द सेंट्रम होटल में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में हुई थी। जहां पहले इनकी शादी नवंबर 2025 में तय थी, लेकिन रिंकू के बिजी क्रिकेट शेड्यूल के चलते शादी अब अगले साल के लिए टाल दी गई है।

    कैसे शुरू हुई रिंकू और प्रिया की लव स्टोरी?

    एक इंटरव्यू में रिंकू सिंह ने खुद बताया कि उनकी और प्रिया की लव स्टोरी साल 2022 में, कोविड के समय शुरू से हुई, जब IPL मुंबई में खेला जा रहा था।

    रिंकू के फैन पेज ने प्रिया की एक तस्वीर पोस्ट की, जो उनके गांव में वोटिंग से जुड़ी थी। वह तस्वीर प्रिया की बहन ने भेजी थी, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करती हैं।

    रिंकू ने कहा था कि मैंने वो फोटो देखी और मुझे लगा कि वह बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट हैं। मैसेज करने का सोचा, फिर रुका कि ये सही रहेगा या नहीं।

    कुछ समय बाद प्रिया ने रिंकू की कुछ तस्वीरों को लाइक किया। तभी रिंकू ने हिम्मत करके उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। शुरुआत हल्की-फुल्की बातचीत से हुई और देखते ही देखते 1–2 हफ्तों में रोजाना चैट होने लगी। मैच से पहले भी बातें होती थीं, और तभी से रिंकू को महसूस हुआ कि उनके दिल में प्यार की शुरुआत हो चुकी है। बस यहीं से रिंकू सिंह प्रिया के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए।

