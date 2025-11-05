बॉलीवुड में कौन Khan है सबसे पॉपुलर, अनुराग कश्यप ने दिया तोड़-मरोड़कर जवाब; घूम जाएगा दिमाग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई सुपरस्टार हैं, लेकिन कुछ ही नामों को सही मायने में 'स्टार' का दर्जा दिया जाता है। इनमें आते हैं बॉलीवुड के खान। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जो दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। अक्सर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि तीनों खानों में सबसे बड़ा या कह लें पॉपुलर कौन हैं?

बॉक्स ऑफिस पर और इस बात पर राज करते रहे हैं कि कौन सबसे ऊपर है। हाल ही में, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप से ये सवाल पूछा गया कि कौन सा खान सबसे ज्यादा पॉपुलर है? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ईमानदार जवाब दिया। इसने फैंस के बीच एक नई बहस को छेड़ दिया है।

अनुराग कश्यप ने किसे बताया पॉपुलर? कोमल नाहटा के साथ बातचीत के दौरान, जब तीनों खानों की रैंकिंग करने के लिए कहा गया, तो अनुराग ने आत्मविश्वास से कहा,"लोकप्रिय तो शाह रुख ही हैं फिर सलमान और फिर आमिर आते हैं। आमिर सबसे मेहनती और चतुर हैं।" इस बयान के साथ, अनुराग ने मॉस पॉपुलैरिटी के मामले में शाह रुख को सबसे ऊपर रखा, उसके बाद सलमान और फिर आमिर। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि आमिर का तेज दिमाग और मेहनती स्वभाव उन्हें अलग पहचान देता है।