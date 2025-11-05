Language
    बॉलीवुड में कौन Khan है सबसे पॉपुलर, अनुराग कश्यप ने दिया तोड़-मरोड़कर जवाब; घूम जाएगा दिमाग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बॉलीवुड के तीनों खानों शाहरुख, सलमान और आमिर में से सबसे लोकप्रिय कौन है। कोमल नाहटा के साथ बातचीत के दौरान अभिनेता-निर्देशक से यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसका बिल्कुल सीधा सपाट जवाब दिया जो कईयों के मन में सवाल पैदा कर सकता है।

    सलमान खान, शाह रुख और आमिर खान (फोटो-एएनआई)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई सुपरस्टार हैं, लेकिन कुछ ही नामों को सही मायने में 'स्टार' का दर्जा दिया जाता है। इनमें आते हैं बॉलीवुड के खान। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जो दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। अक्सर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि तीनों खानों में सबसे बड़ा या कह लें पॉपुलर कौन हैं?

    बॉक्स ऑफिस पर और इस बात पर राज करते रहे हैं कि कौन सबसे ऊपर है। हाल ही में, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप से ये सवाल पूछा गया कि कौन सा खान सबसे ज्यादा पॉपुलर है? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ईमानदार जवाब दिया। इसने फैंस के बीच एक नई बहस को छेड़ दिया है।

    अनुराग कश्यप ने किसे बताया पॉपुलर?

    कोमल नाहटा के साथ बातचीत के दौरान, जब तीनों खानों की रैंकिंग करने के लिए कहा गया, तो अनुराग ने आत्मविश्वास से कहा,"लोकप्रिय तो शाह रुख ही हैं फिर सलमान और फिर आमिर आते हैं। आमिर सबसे मेहनती और चतुर हैं।" इस बयान के साथ, अनुराग ने मॉस पॉपुलैरिटी के मामले में शाह रुख को सबसे ऊपर रखा, उसके बाद सलमान और फिर आमिर। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि आमिर का तेज दिमाग और मेहनती स्वभाव उन्हें अलग पहचान देता है।

    अनुराग कश्यप के भाई से बिगड़े सलमान के रिश्ते

    दिलचस्प बात यह है कि अनुराग ने अब तक तीनों खानों में से किसी के साथ काम नहीं किया है। हालांकि, उनके भाई अभिनव कश्यप ने सलमान को ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दबंग' में निर्देशित किया था। फिल्म की सफलता के बाद, अभिनव और सलमान के बीच रिश्ते बिगड़ गए और तब से दोनों ने साथ काम नहीं किया है। दूसरी ओर, अनुराग और शाह रुख ने जोया अख्तर की फिल्म 'लक बाय चांस' में साथ काम किया था, जिसमें दोनों का कैमियो था।

    किंग की तैयारी में जुटे शाह रुख खान

    वहीं बात करें वर्कफ्रंट की तो शाह रुख की इस साल भले ही कोई फिल्म रिलीज न हुई हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी आखिरी रिलीज 2023 में आई फिल्म 'डंकी' थी। सितंबर में, उन्हें 'जवान' में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब वह अपनी अगली बड़ी फिल्म 'किंग' की तैयारी कर रहे हैं। 'किंग' का टाइटल रिवील वीडियो शाह रुख के जन्मदिन (2 नवंबर) पर जारी किया गया था।

    वहीं सलमान आखिरी बार 'सिकंदर'में नजर आए। वह फिलहाल 'बिग बॉस 19' होस्ट कर रहे हैं और अगली बार 'बैटल ऑफ़ गलवान' में नजर आएंगे। आमिर को आखिरी बार सितारे जमीन पर में देखा गया था।

