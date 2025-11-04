लड़कियों की इज्जत की खातिर जब लड़ पड़े थे 'करण-अर्जुन', लड़के को पीटने के लिए सलमान-शाहरुख ने उठाई थी लाठी
सलमान खान और शाह रुख खान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। जहां दो बड़े सुपरस्टार्स हों, वहां किस्से न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार करण-अर्जुन के सेट पर लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर शाह रुख खान और सलमान खान का खून खौल उठा। लड़कियों की सुरक्षा की खातिर 'करण-अर्जुन' ने लट्ठ तक उठा ली थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान और सलमान खान ने कितनी भी फिल्मों में काम किया हो, लेकिन फैंस तो उन्हें बॉलीवुड का 'करण-अर्जुन' के नाम से ही संबोधित करते हैं। दोनों की दोस्ती काफी गहरी है और दोनों का गुस्सा भी उतना ही तेज है। शाह रुख खान और सलमान खान दोनों ही वह पर्सनैलिटी हैं, जो अपने सामने किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते।
इसका सबसे बड़ा सबूत मिला था साल 1995 में रिलीज फिल्म करण-अर्जुन के सेट पर, जहां शाह रुख खान खान ने एक लड़के को मारने के लिए लाठी उठा ली थी और सलमान खान ने तो उसका कचूमर ही निकाल दिया था। क्या है ये ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करण-अर्जुन' से जुड़ा ये किस्सा, चलिए बताते हैं:
करण-अर्जुन के सेट पर लड़कियों से हुई थी बदतमीजी
इस फिल्म में सलमान खान और शाह रुख खान के गानों को कोरियोग्राफ करने वाले चिन्नी प्रकाश ने फ्राइडे टॉकीज से खास बातचीत के दौरान 'करण-अर्जुन' से जुड़ा वह किस्सा शेयर किया, जहां शाह रुख खान और सलमान खान ने लड़कियों को छेड़ने पर गांव के एक लड़के को मजा ही चखा दिया था।
चिन्नी प्रकाश ने कहा, "जब हम करण अर्जुन के गाने 'भांगड़ा पाले' की शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान, गांव का एक लड़का सेट पर लड़कियों को छेड़ रहा था। ये देखकर सलमान खान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। शाह रुख खान ने तो हाथ में लाठी उठा ली थी और उसे पीटने लगे थे। वहां पर बड़ी लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद मैंने सलमान खान और शाह रुख खान ने लड़कियों को जल्दी से वैन में बिठाकर होटल की तरफ रवाना किया"।
करण-अर्जुन 30 साल पहले हुई थी हिट या फ्लॉप?
आपको बता दें कि करण-अर्जुन की शूटिंग राजस्थान में हुई थी। फिल्म में जयपुर के आसपास के इलाके जैसे मालाखेडा रेलवे स्टेशन, विराटनगर शामिल है। इसके अलावा राखी का दुर्गा मंदिर वाला सीन 'पुष्कर' में स्थित मंदिर में फिल्माया गया था।
शाह रुख खान और सलमान खान स्टारर 'करण-अर्जुन' 30 साल पहले सिर्फ हिट ही नहीं, बल्कि ब्लॉकबस्टर हुई थी। 4 से 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ का बिजनेस किया। राकेश रोशन के निर्देशन में बनी ये 1995 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
