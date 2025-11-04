Salman Khan Fitness: 59 साल की उम्र में सलमान खान ने दिखाई सॉलिड बॉडी, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान
Salman Khan Body Photos: मेगा सुपरस्टार सलमान खान अपनी सॉलिड फिटनेस के लिए काफी जाने जाते हैं। देर रात सलमान ने सोशल मीडिया पर कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं, जिनमें 59 साल की उम्र में उनका बेहतरीन फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Salman Khan भारतीय सिनेमा जगत के वह अभिनेता है, जो अपनी सॉलिड फिटनेस को लेकर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लाखों दिलों की धड़कन सलमान को बीते दिनों में उनके बढ़ते वजन के चलते काफी ट्रोल किया गया था। लेकिन अब उनका ऐसा सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है, जिसकी तस्वीरें देखकर आलोचकों के मुंह पर ताले लग जाएंगे।
सोमवार रात को भाईजान ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट फोटोज को शेयर किया है, जिनमें वह ये दिखा रहे हैं कि 59 साल की उम्र में अब भी उनकी दमदार फिजिक का कोई मुकाबला नहीं है।
सलमान खान की सॉलिड फिटनेस
बॉलीवुड में फिटनेस का ट्रेंड सही मायनों में सलमान खान द्वारा ही शुरू किया गया है। अपने फैंस को जिम करने के लिए वह आए दिन अपनी तस्वीरों से मोटिवेट करते रहते हैं। सोमवार को भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल कुछ फोटो को शेयर किया है।
Kuch haasil karne ke liye kuch chhodna padta hai.. Yeh bina chhode hai. pic.twitter.com/4oyIWYRS83— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 3, 2025
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वह जिम में कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। ट्वीट में फोटो के अलावा कैप्शन में सुपरस्टार ने लिखा है- कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये बिना छोड़े है। सल्लू भाई की इन तस्वीरों को देखकर फैंस भी हैरान हैं कि कैसे उन्होंने अपना वजन कम किया है और बॉडी को दोबारा से शेप में लेकर आए हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए तो सोशल मीडिया पर सलमान खान की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस उनकी इन फोटोज पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। सलमान की तारीफ इस वजह से भी होनी बनती है कि 59 साल की उम्र में जहां आम लोग अपने आप को बुढापे की दहलीज पर समझने लगते हैं वहीं सलमान खान उनके लिए खुद को फिट रखने और यंग दिखने की एक जीती जागती मिसाल हैं।
बैटल ऑफ गलवान के लिए सलमान की तैयारी
दरअसल सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन में पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस मूवी में वह भारतीय सेना के शहीद कर्नल बी.संतोष बाबू की भूमिका को अदा कर रहे हैं।
