Salman Khan Fitness: 59 साल की उम्र में सलमान खान ने दिखाई सॉलिड बॉडी, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Salman Khan भारतीय सिनेमा जगत के वह अभिनेता है, जो अपनी सॉलिड फिटनेस को लेकर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लाखों दिलों की धड़कन सलमान को बीते दिनों में उनके बढ़ते वजन के चलते काफी ट्रोल किया गया था। लेकिन अब उनका ऐसा सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है, जिसकी तस्वीरें देखकर आलोचकों के मुंह पर ताले लग जाएंगे।

सोमवार रात को भाईजान ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट फोटोज को शेयर किया है, जिनमें वह ये दिखा रहे हैं कि 59 साल की उम्र में अब भी उनकी दमदार फिजिक का कोई मुकाबला नहीं है। सलमान खान की सॉलिड फिटनेस बॉलीवुड में फिटनेस का ट्रेंड सही मायनों में सलमान खान द्वारा ही शुरू किया गया है। अपने फैंस को जिम करने के लिए वह आए दिन अपनी तस्वीरों से मोटिवेट करते रहते हैं। सोमवार को भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल कुछ फोटो को शेयर किया है।

कुल मिलाकर कहा जाए तो सोशल मीडिया पर सलमान खान की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस उनकी इन फोटोज पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। सलमान की तारीफ इस वजह से भी होनी बनती है कि 59 साल की उम्र में जहां आम लोग अपने आप को बुढापे की दहलीज पर समझने लगते हैं वहीं सलमान खान उनके लिए खुद को फिट रखने और यंग दिखने की एक जीती जागती मिसाल हैं।