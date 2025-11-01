अनुराग कश्यप की एक्शन थ्रिलर में Salman Khan की हुई एंट्री, कभी डायरेक्टर को 'तेरे नाम' से किया था बाहर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के खाते में अब एक और फिल्म शामिल हो गई है, वो भी किसी और की नहीं, बल्कि अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के साथ। करीब 22 साल बाद सलमान, अनुराग के साथ हाथ मिला रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वह अनुराग की कॉप थ्रिलर में दिखाई देंगे।

सलमान खान और अनुराग कश्यप, साल 2003 में आई फिल्म तेरे नाम में साथ काम करने वाले थे, लेकिन बीच में ही डायरेक्टर ने फिल्म छोड़ दी थी। तब से दोनों के बीच अनबन की बात सामने आई थी। कई इंटरव्यू में तो अनुराग ने यह भी कहा था कि सलमान ने ही उन्हें तेरे नाम से बाहर करवाया था।

सलमान खान और अनुराग कश्यप की फिल्म खैर, दो दशक के बाद खबर आ रही है कि सलमान खान और अनुराग कश्यप साथ में मूवी करने वाले हैं। रेडिट यूजर के मुताबिक, सलमान और अनुराग के बीच सुलह का काम बॉबी देओल (Bobby Deol) ने किया है जो डायरेक्टर के साथ बंदर (Bandar Movie) में काम कर चुके हैं।