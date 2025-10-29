Salman Khan की बैटल ऑफ गलवान में हुई इस मेगास्टार की एंट्री, देखने को मिलेंगे कई अन्स सरप्राइज
Battle Of Galwan: सलमान खान के फैंस 'बैटल ऑफ गलवान' से उनकी दमदार वापसी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म के की कई सारी फोटोज शेयर की हैं। वहीं फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया ने नया अपडेट शेयर किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) की एक्शन फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को अपूर्वा लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। निर्देशक अक्सर सेट से तस्वीरें शेयर करके अपडेट देते रहते हैं।
अपूर्व लाखिया ने शेयर किया फोटो
हाल ही में निर्देशक ने सेट से एक तस्वीर शेयर की है जिसने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। लाखिया ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की है जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "अंदाजा लगाओ कि वह मुझसे क्या कह रहे हैं?#legendonsettoday।"
फैंस ने जाहिर की एक्साइटमेंट
एक यूजर ने ट्वीट किया,"क्या यह सच में हो रहा है?! क्या हम वाकई इतने लंबे समय के बाद सलमान खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ वापस ला रहे हैं... अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ी बात होगी।" दूसरे ने लिखा,"इस फोटो को देखने के बाद जिस किसी को भी संदेह था, उन्हें अब यकीन हो गया है कि अमिताभ बच्चन मेगास्टार सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में शामिल हो गए हैं।"
एक और नेटिजन ने ट्वीट किया, "#ApoorvaLakhia की लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी तो, यह लगभग कन्फर्म है कि SrBachchan #BattleOfGalwan का हिस्सा हैं। सलमान खान + गोविंदा + अमिताभ बच्चन को देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं।"
कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर
'बैटल ऑफ गलवान' में चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में अभिलाष चौधरी, अंकुर भाटिया, विपिन भारद्वाज, अभिश्री सेन, निर्भय चौधरी, सिद्धार्थ मूली और ज़ेन शॉ भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। खबरों के अनुसार, गोविंदा भी इस फिल्म में नजर आएंगे। कुछ दिन पहले, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में आई थीं और सलमान ने कहा था कि वह जल्द ही अपने पार्टनर को-स्टार के साथ काम करने वाले हैं।
