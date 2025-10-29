Salman Khan की बैटल ऑफ गलवान में हुई इस मेगास्टार की एंट्री, देखने को मिलेंगे कई अन्स सरप्राइज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) की एक्शन फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को अपूर्वा लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। निर्देशक अक्सर सेट से तस्वीरें शेयर करके अपडेट देते रहते हैं।

अपूर्व लाखिया ने शेयर किया फोटो हाल ही में निर्देशक ने सेट से एक तस्वीर शेयर की है जिसने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। लाखिया ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की है जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "अंदाजा लगाओ कि वह मुझसे क्या कह रहे हैं?#legendonsettoday।"

यह भी पढ़ें- Viral Video: सुष्मिता को देखते ही Salman Khan ने लगाया गले, देखते ही थम गईं सबकी सांसें! फैंस ने जाहिर की एक्साइटमेंट एक यूजर ने ट्वीट किया,"क्या यह सच में हो रहा है?! क्या हम वाकई इतने लंबे समय के बाद सलमान खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ वापस ला रहे हैं... अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ी बात होगी।" दूसरे ने लिखा,"इस फोटो को देखने के बाद जिस किसी को भी संदेह था, उन्हें अब यकीन हो गया है कि अमिताभ बच्चन मेगास्टार सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में शामिल हो गए हैं।"