Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Govinda को फाइनली मिली बड़ी फिल्म, 18 साल बाद सलमान खान के साथ कमबैक को तैयार हीरो नंबर-1?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    Govinda अपनी निजी जिंदगी को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन फिलहाल एक अपकमिंग फिल्म को लेकर हीरो नंबर-1 का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। बताया जा रहा है कि 18 साल बाद गोविंदा सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) संग बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सलमान खान संग नजर आएंंगे गोविंदा (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s के सुपरस्टार के तौर पर गोविंदा (Govinda) को जाना जाता है। लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा विषय बनने वाले गोविंदा फिलहाल अपनी एक अपकमिंग मूवी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबर है कि गोविंदा के हाथ सलमान खान (Salman Khan) की एक बड़ी फिल्म लग गई है और इसके जरिए हीरो नंबर-1 का कमबैक होना तय माना जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी फिल्म होगी, जिसके जरिए 18 साल बाद बॉलीवुड के पार्टनर की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हुए नजर आएगी। 

    इस फिल्म में दिखेंगे गोविंदा 

    सलमान खान अपनी दरियादिली के लिए काफी जाने जाते हैं। कई ऐसे कलाकार रहे हैं, जिन्हें बुरे वक्त में सलमान ने अपनी मूवीज में काम दिया है। ऐसा ही कुछ उन्होंने फिलहाल गोविंदा को लेकर किया है। खबरों की मानें तो आने वाले समय में गोविंदा सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर हीरो नंबर-1 का मूंछों वाला लुक हाल ही में खूब वायरल हो रहा है। 

    govindamovie

    यह भी पढ़ें- गोली लगने के बावजूद Govinda ने एंटी बॉयोटिक्स और ड्रिप लेने से कर दिया था मना, सालभर बाद बेटी ने बताई सच्चाई

    इतना ही नहीं हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के मंच पर पहुंचीं। जहां सलमान ने इशारों ही इशारों में गोविंदा संग काम करने को लेकर बात कही थी। इसके बाद से ये कयास तेज हो गए कि सलमान और गोविंदा दोनों निर्देशक अपूर्व लाखिया की वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) में एक साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि, जागरण इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

    govinda

    मालूम हो कि आखिरी बार इन दोनों ने साल 2007 में डायरेक्टर डेविड धवन की सुपरहिट फिल्म पार्टनर में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। ऐसे में अब 18 साल बाद सलमान खान और गोविंदा एक साथ कमबैक कर सकते हैं। 

    कब रिलीज होगी बैटल ऑफ गलवान

    सलमान खान की बैटल गलवान साल 2020 में भारत और चीन के सैन्य संघर्ष पर आधारित मूवी है। इस फिल्म की शूटिंग का लगभग आधा काम पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि अगले साल 2026 में जून के महीने में बैटल ऑफ गलवान को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा सकता है। इस मूवी में सलमान के अपोजिट एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका अदा करती दिखेंगी।

    यह भी पढ़ें- Satish Shah Last Post: 'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने इस एक्टर के लिए किया था पोस्ट