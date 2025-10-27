Govinda को फाइनली मिली बड़ी फिल्म, 18 साल बाद सलमान खान के साथ कमबैक को तैयार हीरो नंबर-1?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s के सुपरस्टार के तौर पर गोविंदा (Govinda) को जाना जाता है। लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा विषय बनने वाले गोविंदा फिलहाल अपनी एक अपकमिंग मूवी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबर है कि गोविंदा के हाथ सलमान खान (Salman Khan) की एक बड़ी फिल्म लग गई है और इसके जरिए हीरो नंबर-1 का कमबैक होना तय माना जा रहा है।

इस बीच हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी फिल्म होगी, जिसके जरिए 18 साल बाद बॉलीवुड के पार्टनर की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाते हुए नजर आएगी। इस फिल्म में दिखेंगे गोविंदा सलमान खान अपनी दरियादिली के लिए काफी जाने जाते हैं। कई ऐसे कलाकार रहे हैं, जिन्हें बुरे वक्त में सलमान ने अपनी मूवीज में काम दिया है। ऐसा ही कुछ उन्होंने फिलहाल गोविंदा को लेकर किया है। खबरों की मानें तो आने वाले समय में गोविंदा सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर हीरो नंबर-1 का मूंछों वाला लुक हाल ही में खूब वायरल हो रहा है।

मालूम हो कि आखिरी बार इन दोनों ने साल 2007 में डायरेक्टर डेविड धवन की सुपरहिट फिल्म पार्टनर में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। ऐसे में अब 18 साल बाद सलमान खान और गोविंदा एक साथ कमबैक कर सकते हैं।