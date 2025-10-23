गोली लगने के बावजूद Govinda ने एंटी बॉयोटिक्स और ड्रिप लेने से कर दिया था मना, सालभर बाद बेटी ने बताई सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल अक्टूबर में अभिनेता गोविंदा (Govinda) के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। एक्टर ने गलती से अपने पैर पर बंदूक से गोली मार ली थी। इस खबर ने उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों के बीच खलबली मचा दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोली निकालने के लिए की गई थी सर्जरी गोली निकालने के लिए उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। अब एक साल बाद, उनकी बेटी टीना आहूजा ने इस बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि कैसे उनके पिता ने उन मुश्किल दिनों को झेला। टीना आहूजा ने यह भी बताया कि दुर्घटना के बाद वह ही गोविंदा को अस्पताल ले गई थीं। गोली निकालने के लिए सर्जरी के बाद, अभिनेता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में, टीना अपने पिता को घर ले जाते हुए रोती हुई दिखाई दे रही थीं। टीना ने बताया कि वो क्यों रोई थीं।

यह भी पढ़ें- पत्नी सुनीता से तलाक पर गोविंदा का सबसे बड़ा खुलासा, कहा- कई बार मैंने उसे माफ किया लेकिन... बहुत देसी हैं मेरे पापा- टीना फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में टीना ने कहा,"उस समय वो मेरी जीत का आंसू था क्योंकि मैंने उस समय सचमुच भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पिता स्वस्थ हैं, खुश हैं और अब वो इससे बाहर आ गए हैं। क्योंकि पहले वो आईसीसीयू में थे और मैं नीचे सो रही थी, और फिर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और मेरे पिता, वो बहुत नखरेबाज हैं। वो बहुत देसी हैं। इसलिए वो ड्रिप नहीं लेते, वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, वो इन सब चीजों से बहुत चिढ़ जाते हैं। इसलिए जब कोई इंसान लड़ रहा होता है, तो वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे कैसे करना चाहिए। और मैं सचमुच आईसीयू में सो रही थी और मैं चाहती थी कि वो वापस आ जाएं।"