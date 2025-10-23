गोली लगने के बावजूद Govinda ने एंटी बॉयोटिक्स और ड्रिप लेने से कर दिया था मना, सालभर बाद बेटी ने बताई सच्चाई
गोविंदा के साथ सालभर पहले एक अजीबो गरीब घटना हुई। अपनी लाइसेंसी बंदूक साफ करते हुए गलती से उन्होंने अपने पैर में गोली मार ली थी। इस चौंकाने वाली घटना ने प्रशंसकों को सकते में डाल दिया था, लेकिन शुक्र है कि वह पूरी तरह ठीक हो गए। अब, उनकी बेटी टीना आहूजा ने उन भावुक दिनों के बारे में खुलकर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल अक्टूबर में अभिनेता गोविंदा (Govinda) के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। एक्टर ने गलती से अपने पैर पर बंदूक से गोली मार ली थी। इस खबर ने उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों के बीच खलबली मचा दी थी।
गोली निकालने के लिए की गई थी सर्जरी
गोली निकालने के लिए उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। अब एक साल बाद, उनकी बेटी टीना आहूजा ने इस बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि कैसे उनके पिता ने उन मुश्किल दिनों को झेला। टीना आहूजा ने यह भी बताया कि दुर्घटना के बाद वह ही गोविंदा को अस्पताल ले गई थीं। गोली निकालने के लिए सर्जरी के बाद, अभिनेता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में, टीना अपने पिता को घर ले जाते हुए रोती हुई दिखाई दे रही थीं। टीना ने बताया कि वो क्यों रोई थीं।
बहुत देसी हैं मेरे पापा- टीना
फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में टीना ने कहा,"उस समय वो मेरी जीत का आंसू था क्योंकि मैंने उस समय सचमुच भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पिता स्वस्थ हैं, खुश हैं और अब वो इससे बाहर आ गए हैं। क्योंकि पहले वो आईसीसीयू में थे और मैं नीचे सो रही थी, और फिर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और मेरे पिता, वो बहुत नखरेबाज हैं। वो बहुत देसी हैं। इसलिए वो ड्रिप नहीं लेते, वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, वो इन सब चीजों से बहुत चिढ़ जाते हैं। इसलिए जब कोई इंसान लड़ रहा होता है, तो वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे कैसे करना चाहिए। और मैं सचमुच आईसीयू में सो रही थी और मैं चाहती थी कि वो वापस आ जाएं।"
टीना लेकर गई थीं अस्पताल
उन्होंने आगे कहा, "जब दुर्घटना हुई थी मैं उन्हें ठीक उसी समय अस्पताल ले गई थी। मैंने देखा था कि वे जा रहे थे। दरअसल वे एक कार्यक्रम के लिए वह कलकत्ता जा रहे थे, और उनकी सुबह की फ्लाइट थी। उन्होंने फिल्मों की तरह, सफेद पैंट, सफेद जींस, सफेद टी-शर्ट और जैकेट पहना हुआ था। वो पूरी सफेद जींस लाल हो गया थी। मैंने उनसे कहा, 'पापा, ये सब आपकी सभी फिल्मों की बदौलत है कि जो कुछ वे कहते हैं वो फ्लैशबैक में आता है, आपमें हिम्मत थी वापस लड़ने की और अस्पताल जाने की। मुझे पता है कि मैं उन्हें वहां कैसे ले गई। तो बस खुशी के आंसू थे, जैसे भगवान का शुक्र है कि वे वापस आ गए। बस इतना ही था। और मैं बहुत भावुक हूं।"
वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा को आखिरी बार 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था। आने वाले समय में वो दुनियादारी में नजर आएंगे।
