Satish Shah Last Post: 'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने इस एक्टर के लिए किया था पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने भी दो यारो, साराभाई वर्सेस साराभाई, मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके सतीश शाह (Satish Shah) अब इस दुनिया में नहीं रहे। कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सतीश ने 25 अक्टूबर 2025 को 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वह हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। सतीश के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग अभिनेता के जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है।