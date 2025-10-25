Language
    Satish Shah Last Post: 'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने इस एक्टर के लिए किया था पोस्ट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:57 PM (IST)

    Satish Shah Death: जाने-माने अभिनेता सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभिनेता का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। निधन से ठीक एक दिन पहले अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जो अब वायरल हो रहा है। 

    Hero Image

    सतीश शाह का आखिरी पोस्ट हो रहा है वायरल। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने भी दो यारो, साराभाई वर्सेस साराभाई, मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके सतीश शाह (Satish Shah) अब इस दुनिया में नहीं रहे। कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सतीश ने 25 अक्टूबर 2025 को 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

    सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वह हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। सतीश के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग अभिनेता के जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है।

    सतीश शाह का आखिरी पोस्ट

    सतीश शाह ने निधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर (Shammi Kapoor) के बारे में था। दरअसल, 21 अक्टूबर को शम्मी की बर्थ एनिवर्सरी थी। इस मौके पर सतीश ने उनकी याद में एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके साथ शम्मी और गोविंदा (Govinda) समेत कुछ सितारे नजर आ रहे हैं।

    सैंडविच में शम्मी संग सतीश ने किया था काम

    इस तस्वीर को शेयर करते हुए सतीश शाह ने कैप्शन में लिखा था, "जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी। आप हमेशा मेरे आसपास रहते हैं।" बता दें कि यह तस्वीर साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म सैंडविच का है, जिसमें सतीश ने चेलारमानी का किरदार निभाया था, जबकि शम्मी स्वामी त्रिलोकनंद बने थे। दोनों ने इससे पहले भी कई फिल्मों में साथ काम किया था।

     

    एक्टिंग में सतीश को थी महारथ हासिल

    सतीश शाह बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे जिनकी कॉमिक टाइमिंग किसी को भी हंसने पर मजबूर कर सकती है। साराभाई वर्सेस साराभई में उनका कैरेक्टर इंद्रवर्धन को काफी पसंद किया गया था। उन्होंने कई फैमिली ड्रामा में अपने एफर्टलेस एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। 

