Mumtaz की बेटी हैं बॉलीवुड के इस हैंडसम हंक की एक्स वाइफ, फिल्मों से रहती हैं कोसों दूर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुमताज हिंदी सिनेमा की उम्दा और खूबसूरत अदाकाराओं में गिनी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्मों से नवाजा है। अपने दौर में मुमताज अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती थीं। रोटी, आंधियां, नागिन, प्रेम कहानी और आप की कसम जैसी फिल्मों में मुमताज की अदाकारी भी देखने लायक थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मात्र 11 साल की उम्र में मुमताज अभिनय शुरू किया था और राजेश खन्ना समेत कई अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया। यूं तो वह सालों तक इंडस्ट्री पर राज करती हैं, लेकिन उनकी बेटियां फिल्मी वर्ल्ड से दूर रही हैं। मुमताज और उनके पति मयूर माधवानी की दो बेटियां हैं- नताशा और तान्या माधवानी। नताशा के पति फिल्मी वर्ल्ड के जाने-माने स्टार हैं।

लाइमलाइट से दूर रहती हैं फरदीन की एक्स वाइफ नताशा माधवानी ने साल 2005 में एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की थी। जहां फरदीन खान ने 'प्रेम अगन', 'जंगल', 'नो एंट्री' और 'हे बेबी' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई, वहीं उनकी पत्नी नताशा लाइमलाइट और फिल्मी चकाचौंध से कोसों दूर रहती हैं। नताशा की खूबसूरती में उनकी मां मुमताज की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने अपनी मां या ससुर के नक्शेकदम पर चलते हुए बॉलीवुड में करियर बनाने का रास्ता नहीं चुना।