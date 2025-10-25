Satish Shah Death:साराभाई वर्सेस साराभाई अभिनेता का निधन, 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'साराभाई वर्सेस साराभाई' (Sarabhai Vs Sarabhai) में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले अभिनेता सतीश शाह (Satish Shah Death) का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। वह 74 साल के थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। एक्टर का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को किया जाएगा।

