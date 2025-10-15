Viral Video: सुष्मिता को देखते ही Salman Khan ने लगाया गले, देखते ही थम गईं सबकी सांसें!

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    अपनी मच अवेटेड वॉर एक्शन फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) की शूटिंग के बीच, सलमान खान (Salman Khan) ने फैंस को सरप्राइज कर दिया जब वह सालों बाद रैंप पर लौटे। फैशन डिजाइनर विक्रम फडनीस के शोबिज में 35 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक्टर शोस्टॉपर बने।

    सलमान खान के साथ सुष्मिता सेन (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिजाइनर विक्रम फडनीस ने कल रात मुंबई में अपने लेटेस्ट कलेक्शन, अनंता (Ananta)की शानदार प्रस्तुति के साथ फैशन और सिनेमा में अपने 35 साल पूरे कर लिए। इस दौरान मुख्य आकर्षण अभिनेता सलमान खान रहे, जिन्होंने सालों बाद रैंप पर वापसी की।

    शेरवानी में नजर आए सलमान खान

    विक्रम के करीबी दोस्त, सलमान (Salman Khan) ने शो का समापन एक आकर्षक काले रंग की कच्ची रेशमी खुली शेरवानी में किया, जिस पर बारीक रेशमी कढ़ाई की गई थी। इसके साथ उन्होंने चिकने पिन-टक कुर्ता और पतलून पहनी हुई थी।

    विक्रम ने इंडस्ट्री में पूरे किए 35 साल

    सलमान ने कहा,"विक्रम के साथ यह एक लंबा सफर रहा है। फिल्मों से लेकर फ़ैशन तक, वह न जाने कितनी यादों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 35 साल पूरे करते देखना और इस मौके का जश्न मनाने के लिए यहां मौजूद होना वाकई ख़ास लगता है।"

    सलमान ने सुष्मिता को लगाया गले

    इसके अलावा इस रात की एक और खासियत रही जहां कई यादगार रियूनियन देखने को मिलीं। सलमान खान ने नीचे खड़ी सुष्मिता सेन को हाथ देकर स्टेज पर बुलाया और हर देखने वाला अपना दिल थामकर बैठ गया। फैंस इस गोल्डन पल का कबसे इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर आकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और शाम और भी हसीन हो गई।

     
     
     
    100 से ज्यादा मॉडलों ने किया रैंप वॉक

    यह दिल को छू लेने वाला पल तुरंत वायरल हो गया और प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बाढ़ ला दी। एक यूज़र ने लिखा, "भाईजान का सम्मान करो।" एक अन्य ने लिखा, "एक ट्रू जेंटलमैन।" इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा मॉडलों ने फडनीस का कलेक्शन पेश किया। मुंबई में हुए इस समारोह में कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें से कई ने खूबसूरत भारतीय परिधान पहने थे। सलमान खान की भतीजी अलीज़ेह अग्निहोत्री, ओरी, अरहान और अर्पिता खान भी मौजूद थे।

    सलमान खान की आने वाली फिल्में

    सलमान खान आने वाले समय अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित युद्ध-ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे। इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं। वह वर्तमान में कलर्स टीवी के हिट शो 'बिग बॉस सीजन 19' को होस्ट कर रहे हैं। यह टीवी शो 24 अगस्त, 2025 को प्रीमियर हुआ था और इसे जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी चैनल पर रात 10.30 बजे से स्ट्रीम किया जा सकता है।

