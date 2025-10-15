Viral Video: सुष्मिता को देखते ही Salman Khan ने लगाया गले, देखते ही थम गईं सबकी सांसें!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिजाइनर विक्रम फडनीस ने कल रात मुंबई में अपने लेटेस्ट कलेक्शन, अनंता (Ananta)की शानदार प्रस्तुति के साथ फैशन और सिनेमा में अपने 35 साल पूरे कर लिए। इस दौरान मुख्य आकर्षण अभिनेता सलमान खान रहे, जिन्होंने सालों बाद रैंप पर वापसी की।

शेरवानी में नजर आए सलमान खान विक्रम के करीबी दोस्त, सलमान (Salman Khan) ने शो का समापन एक आकर्षक काले रंग की कच्ची रेशमी खुली शेरवानी में किया, जिस पर बारीक रेशमी कढ़ाई की गई थी। इसके साथ उन्होंने चिकने पिन-टक कुर्ता और पतलून पहनी हुई थी।

सलमान ने सुष्मिता को लगाया गले इसके अलावा इस रात की एक और खासियत रही जहां कई यादगार रियूनियन देखने को मिलीं। सलमान खान ने नीचे खड़ी सुष्मिता सेन को हाथ देकर स्टेज पर बुलाया और हर देखने वाला अपना दिल थामकर बैठ गया। फैंस इस गोल्डन पल का कबसे इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर आकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और शाम और भी हसीन हो गई।