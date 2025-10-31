टूट गया सालों का सपना! Battle Of Galwan में नजर नहीं आएंगे Amitabh Bachchan
कुछ दिन पहले, निर्देशक अपूर्व लाखिया ने सेट से एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वे मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ खड़े नजर आ रहे थे। जल्द ही, सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगीं कि सलमान खान की 'बैटल ऑफ़ गलवान' में, जिसका निर्देशन लाखिया कर रहे हैं, बिग बी कैमियो कर सकते हैं। हालाँकि, फिल्म निर्माता ने स्पष्ट किया है कि अमिताभ बच्चन उनकी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों निर्देशक अपूर्व लाखिया ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फोटो शेयर की थी। इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि बिग बी सलमान खान के साथ फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे। फैंस लंबे समय बाद दोनों एक्टर्स को स्क्रीन पर साथ देखने के लिए एक्साइटेड थे।
कैमियो करेंगे अमिताभ बच्चन?
दरअसल अपूर्व ने स्टोरीज पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था,"अंदाजा लगाओ कि वह मुझे क्या बता रहे हैं? #legendonsetstoday ।" तभी से मीडिया में इस तरह की बातें आने लगीं कि कि अमिताभ बच्चन अगल फुल रोल में नहीं तो बैटल ऑफ गलवान में कैमियो करते जरूर नजर आएंगे।
यह भी पढ़ें- Govinda को फाइनली मिली बड़ी फिल्म, 18 साल बाद सलमान खान के साथ कमबैक को तैयार हीरो नंबर-1?
इन फिल्मों में कर चुके हैं काम
हालांकि, जब अपूर्व से पूछा गया कि क्या वाकई सीनियर बच्चन भी इस फिल्म में शामिल हैं? इसके जवाब में निर्देशक ने हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा, "नहीं। वह सामने वाले स्टूडियो में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे मिलने गया और नमस्ते कहा।" बता दें कि दोनों इससे पहले साल 2005 में आई फिल्म एक अजनबी और साल 2003 में आई मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।
अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी मुंबई में बैटल ऑफ गलवान के दूसरे शेड्यूल का हिस्सा होंगी। यह फिल्म 2020 में भारत-चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है और इसमें सलमान एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।