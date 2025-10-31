टूट गया सालों का सपना! Battle Of Galwan में नजर नहीं आएंगे Amitabh Bachchan

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों निर्देशक अपूर्व लाखिया ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फोटो शेयर की थी। इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि बिग बी सलमान खान के साथ फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे। फैंस लंबे समय बाद दोनों एक्टर्स को स्क्रीन पर साथ देखने के लिए एक्साइटेड थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैमियो करेंगे अमिताभ बच्चन? दरअसल अपूर्व ने स्टोरीज पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था,"अंदाजा लगाओ कि वह मुझे क्या बता रहे हैं? #legendonsetstoday ।" तभी से मीडिया में इस तरह की बातें आने लगीं कि कि अमिताभ बच्चन अगल फुल रोल में नहीं तो बैटल ऑफ गलवान में कैमियो करते जरूर नजर आएंगे।