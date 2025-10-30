Language
    Salman Khan के साथ अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी डील, इस धमाकेदार फिल्म में दोनों आएंगे नजर!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) जल्द ही एक नई फिल्म में दिखने वाले हैं और बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) भी नजर आएंगे। 

    सलमान खान की फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर भी काम में व्यस्त रहते हैं। फिल्म हो या फिर टीवी शोज, महानायक की मौजूदगी आपको नजर आ ही जाएगी। अब लीजिए खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन जल्द ही एक नई फिल्म में दिखने वाले हैं और बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेता सलमान खान भी नजर आएंगे। क्या है ये पूरा माजरा? आइए आपको बताते हैं...

    बैटल ऑफ गलवान के सेट पर नजर आए अमिताभ
    दरअसल सलमान खान इन दिनों फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी ही हो चुकी है। इसी बीच अब हाल ही में फिल्म के सेट अभिनेता अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन फिल्म के डायरेक्टर अपूर्वा लखिया के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म के सेट से इस तस्वीर को डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने ही शेयर किया है। डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अमिताभ बच्चन के साथ इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि, सोचिए वो मुझे क्या कह रहे हैं, #LegendOnSetToday ।

    अब इस तस्वीर के आने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या सलमान खान की फिल्म में अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई और वजह है । हालांकि इस बात पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और अगर ऐसा होता है, तो ये अमिताभ बच्चन और सलमान की साथ में चौथी फिल्म साथ में होगी। इससे पहले दोनों ने बाबूल, बागबान, गॉड तुस्सी ग्रेट हो जैसी फिल्मों में काम किया है। गॉड तुस्सी ग्रेट हो और बागबान में तो इनकी कैमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई थी।

    वहीं अमिताभ से पहले गोविंदा की भी इस फिल्म में एंट्री हो गई है। गोविंदा भी बैटल ऑफ गलवान से अपना कमबैक करने जा रहे हैं। दोनों ने पार्टनर में साथ काम किया था और दोनों की जोड़ी को तबसे देखने के लिए फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि, बैटल ऑफ गलवान 2020 में गलवान वैली में हुए इंडिया और चीन के बीच हुए विवाद पर आधारित है। इसमें सलमान खान 36 वर्षीय आर्मी ऑफिसर संतोष बाबू का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।

