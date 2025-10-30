कपड़े बेचने पर मजबूर हुआ ये सुपरहिट हीरो, 10 साल से नहीं मिला काम...एक केस ने खत्म कर डाला करियर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. नाम, शौहरत, पैसा...ये सब जब मिलता है तो इन्हें संभालकर रख पाना काफी मुश्किल होता है और जो इसे संभाल लेता है वो अक्सर काफी दूर तक जाता है। अब आपको क्या वो एक्टर याद है, जिसने बैक टू बैक कई हिट फिल्मों में काम किया था। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि शाइनी आहूजा (Shiney Ahuja) हैं। वो शाइनी आहूजा जो एक वक्त पर बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए निकले थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और आज आलम ये है कि वो बॉलीवुड से दूर दूसरे देश में कपड़े बेच रहे हैं।

कपड़े का कारोबार कर रहे शाइनी आहूजा

शाइनी आहूजा, ये वो एक्टर हैं जिनके लुक्स को देखकर सीधा उनकी तुलना ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम से होती थी। हैंडसम हंक का टैग शाइनी को सालों पहले मिल गया था लेकिन महिला से दुष्कर्म के चलते उनका करियर बर्बाद हो गया। इसके चलते उन्हें 7 साल तक जेल में भी गुजारने पड़े। इसके बाद शाइनी कहां गए किसी को नहीं पता था पर अब पता चला है कि शाइनी आहूजा फिलीपींस में रहते हैं और कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं।

हिट हो गया था शाइनी का करियर

शाइनी आहूजा ने फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड में शुरूआत की थी। ये फिल्म साल 2005 में आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर में बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था। इसके बाद शाइनी के पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 2006 में गैंगस्टर में काम किया। ये फिल्म हिट रही और शाइनी का करियर और ऊंचाईयों पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने वो लम्हे, लाइफ इन अ... मेट्रो, और भूल भुलैया समेत कई फिल्मों में काम किया और बड़ी बात ये थी ये फिल्म हिट रही थीं।

जब लगा शाइनी पर यौन उत्पीड़न का आरोप

साल 2009 आते-आते शाइनी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि सबकुछ बदल गया। शाइनी आहूजा पर उनकी घरेलू सहायिका ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस खबर ने बॉलीवुड में मानो हड़कंप मचा दिया। इसके बाद साल 2011 में शाइनी को सात साल की सजा सुनाई गई और उन्हें जेल में रहना पड़ा।