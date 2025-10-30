Language
    Enrique के कॉन्सर्ट में जमकर थिरकीं Malaika Arora, विद्या बालन-रकुल प्रीत समेत कई स्टार्स म्यूजिक शो में आए नजर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:21 AM (IST)

    Enrique Concert Mumbai: स्पैनिश सिंगर एनरिक इग्लेसियस (Enrique Iglesias) का बीती शाम को मुंबई में म्यूजिक शो हुआ, जहां बॉलीवुड सेलेब्स उमड़ गए। इस कॉन्सर्ट से सेलिब्रिटीज की झलकियां सामने आई हैं। 

    एनरिक के कॉन्सर्ट से सेलेब्स की झलकियां आईं सामने। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉप सेंसेशन एनरिक इग्लेसियस (Enrique Iglesias) 13 साल बाद पहली बार भारत लौटे और बीती रात मुंबई में अपने जबरदस्त कॉन्सर्ट से लोगों का दिल जीत लिया। MMRDA ग्राउंड्स में हुए इस कॉन्सर्ट में 25,000 से ज्यादा फैंस जमा हुए, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं। 

    जैसे ही एनरिक इग्लेसियस के मुंबई में कॉन्सर्ट होने की खबर आई थी, उसी वक्त उनकी टिकट्स धड़ल्ले से बिक गई थीं। इस कॉन्सर्ट में बी-टाउन के कई सेलेब्स भी आए। म्यूजिक शो से सेलिब्रिटीज के वीडियोज और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं।

    एनरिक के कॉन्सर्ट में मलाइका का जलवा

    मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) का वीडियो एनरिक के कॉन्सर्ट से वायरल हो रहा है। 52 साल की मलाइका एनरिक के कॉन्सर्ट में जमकर थिरकीं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह सिंगर के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने व्हाइट टैंक टॉप के साथ डेनिम जींस कैरी किया।

    कॉन्सर्ट में जमकर झूमीं रकुल प्रीत

    मलाइका अरोड़ा के साथ कॉन्सर्ट में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और उनके पति जैकी भगनानी समेत कई और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। रकुल ने सोशल मीडिया पर म्यूजिक शो की कई झलकियां भी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की हैं जिसमें उन्हें साफ पता चल रहा है कि उन्होंने इसे कितना एन्जॉय किया है। इस दौरान रकुल कैजुअल लुक में अपने पति और दोस्तों के साथ दिखीं।

    मलाइका और रकुल के अलावा एनरिक के कॉन्सर्ट में देबिना बनर्जी, गुरमीत चौधरी, विद्या बालन, रुबीना दिलैक, श्रिया सरन समेत कई सेलिब्रिटीज ने इस कॉन्सर्ट में चार-चांद लगाए। बता दें कि एनरिक ने 13 साल बाद भारत में दोबारा कॉन्सर्ट किया है। स्पैनिश सिंगर और सॉन्गराइटर एनरिक के भारत में कितने चाहने वाले हैं, यह उनके कॉन्सर्ट में उमड़ी भीड़ से साफ जाहिर हो गया है।

