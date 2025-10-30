Enrique के कॉन्सर्ट में जमकर थिरकीं Malaika Arora, विद्या बालन-रकुल प्रीत समेत कई स्टार्स म्यूजिक शो में आए नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉप सेंसेशन एनरिक इग्लेसियस (Enrique Iglesias) 13 साल बाद पहली बार भारत लौटे और बीती रात मुंबई में अपने जबरदस्त कॉन्सर्ट से लोगों का दिल जीत लिया। MMRDA ग्राउंड्स में हुए इस कॉन्सर्ट में 25,000 से ज्यादा फैंस जमा हुए, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैसे ही एनरिक इग्लेसियस के मुंबई में कॉन्सर्ट होने की खबर आई थी, उसी वक्त उनकी टिकट्स धड़ल्ले से बिक गई थीं। इस कॉन्सर्ट में बी-टाउन के कई सेलेब्स भी आए। म्यूजिक शो से सेलिब्रिटीज के वीडियोज और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं।

एनरिक के कॉन्सर्ट में मलाइका का जलवा मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) का वीडियो एनरिक के कॉन्सर्ट से वायरल हो रहा है। 52 साल की मलाइका एनरिक के कॉन्सर्ट में जमकर थिरकीं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह सिंगर के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने व्हाइट टैंक टॉप के साथ डेनिम जींस कैरी किया।