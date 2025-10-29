Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाइव कॉन्सर्ट के दौरान Vidya Balan को मिला था परिणीता का ऑफर, बोलीं - 'मैं कांप रही थी...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    विद्या बालन (Vidya Balan) के स्टारडम का सफर एक फिल्म के एक पल से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री ने हाल ही में बताया कि उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म, परिणीता (2005), उन्हें बेहद अजीब माहौल में ऑफर हुई थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    विद्या बालन को कब ऑफर हुई थी पहली फिल्म (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एनरिक इग्लेसियस (Enrique Iglesias) दो दशक बाद मुंबई में कॉन्सर्ट करने आए हैं। सिंगर दो दिन 29 से 30 अक्टूबर को कॉन्सर्ट करेंगे। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच अभिनेत्री विद्या बालन ने उस पल को याद किया जब एनरिक के कॉन्सर्ट के दौरान उनके साथ बहुत ही मजेदार घटना हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाइव कॉन्सर्ट में मिली थी पहली फिल्म

    अभिनेत्री विद्या बालन ने बताया कि 20 साल पहले एनरिक के लाइव शो में ही उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑकर मिला था। बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में विद्या ने इस बात का खुलासा किया। इस घटना को याद करते हुए विद्या बालन ने कहा, "मैं और मेरी दोस्त पवित्रा 2004 में मुंबई में एनरिक के कॉन्सर्ट में थे, जब निर्देशक प्रदीप सरकार ने मुझे परिणीता फिल्म का ऑफर देने के लिए कॉल किया।"

    यह भी पढ़ें- 'विद्या बालन को डिनर का ऑफर और पूर्व CM की पत्नी पर टिप्पणी', विजय शाह का विवादों से है पुराना नाता

    बंद था विद्या बालन का फोन

    उन्होंने आगे कहा,"हम स्टेज के काफी करीब थे और करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मेरा फोन बंद था, और एनरिक गानों के बीच में ही मंच से उतर गए थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि जब तक वह परफॉर्म करने के लिए वापस आएंगे, हम आगे पहुंच जाएंगे। मैं सोच रही थी कि वह मुझे भी मंच पर खींच लेंगे।"

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Vidya Balan (@balanvidya)

    खबर सुनकर कांपने लगीं विद्या

    मेरा फोन बंद होने की वजह से प्रदीप मुझे कॉल नहीं कर पाए तो उन्होंने मेरी दोस्त पवित्रा को कॉल किया और पूछा कि विद्या कहां है? पवित्रा ने मुझे फोन पकड़ाया। प्रदीप ने मुझसे कहा कि मैं कोई शांत जगह चली जाऊं ताकि विधु विनोद चोपड़ा मुझसे बात कर सकें। विद्या ने कहा, "विधु विनोद चोपड़ा ने मुझसे कहा, 'तुम मेरी परिणीता हो,' और तब तक एनरिक मंच पर वापस आ चुके थे और उन्होंने हीरो गाना गाया। हालांकि यह गाना मेरे लिए हमेशा से खास रहा। मुझे जैसे ही ये खबर मिली मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरे हाथ-पैर कांप रहे थे। ये मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक है।"

    मुंबईकर और भारत भर के प्रशंसक दो दशक से भी ज्यादा समय के बाद एनरिक इग्लेसियस की मुंबई वापसी से बेहद उत्साहित हैं। ग्लोबल पॉप सेंसेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे बचा लो', सेट पर ही Vidya Balan पर भड़क गए थे अक्षय खन्ना, मदद मांगने जॉन अब्राहम के पास गई थीं एक्ट्रेस