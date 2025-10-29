लाइव कॉन्सर्ट के दौरान Vidya Balan को मिला था परिणीता का ऑफर, बोलीं - 'मैं कांप रही थी...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एनरिक इग्लेसियस (Enrique Iglesias) दो दशक बाद मुंबई में कॉन्सर्ट करने आए हैं। सिंगर दो दिन 29 से 30 अक्टूबर को कॉन्सर्ट करेंगे। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच अभिनेत्री विद्या बालन ने उस पल को याद किया जब एनरिक के कॉन्सर्ट के दौरान उनके साथ बहुत ही मजेदार घटना हुई।

लाइव कॉन्सर्ट में मिली थी पहली फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने बताया कि 20 साल पहले एनरिक के लाइव शो में ही उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑकर मिला था। बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में विद्या ने इस बात का खुलासा किया। इस घटना को याद करते हुए विद्या बालन ने कहा, "मैं और मेरी दोस्त पवित्रा 2004 में मुंबई में एनरिक के कॉन्सर्ट में थे, जब निर्देशक प्रदीप सरकार ने मुझे परिणीता फिल्म का ऑफर देने के लिए कॉल किया।"