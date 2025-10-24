50 या 52? सोशल मीडिया पर Malaika Arora की असली उम्र को लेकर छिड़ी बहस, बर्थडे पर कंफ्यूज हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) 23 अक्टूबर को 50 साल की हो गईं। एक्ट्रेस ने गोवा में अपना शानदार बर्थडे मनाया। इस जश्न में उनकी बहन अमृता अरोड़ा, बेटे अरहान खान और फिल्म निर्माता फराह खान समेत उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। वहीं इस बर्थडे पर मलाइका के एक्स ब्वॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने भी उन्हें विश किया था।

कितने साल की हैं एक्ट्रेस? अब फैंस को इस बात का कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्ट्रेस आखिर हुई कितने साल की हैं? इस जश्न के बीच, सोशल मीडिया पर उनकी एक पुरानी पोस्ट फिर से वायरल हो गईं, जिनमें दावा किया गया कि मलाइका ने 2019 में अपना 46वां जन्मदिन मनाया था, जिससे हिसाब से इस साल वो 52 साल की हो गईं।

अमृता अरोड़ा ने किया पोस्ट एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने लिखा, "मल्ला, तुम आखिरकार 50 की हो गई हो। उफ़, क्या तुमसे बेहतर कोई 50 साल का लग सकता है!! उफ़्फ़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। कल की रात क्या शानदार रात थी...जादुई!!"