Bigg Boss 19 के लिए Salman Khan ले रहे हैं 150 करोड़ फीस? मेकर्स ने बताया- कैसे तैयार होता है वीकेंड का वार
Bigg Boss 19: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के लिए सलमान खान (Salman Khan Fees) कितनी फीस ले रहे हैं और क्या वाकई वह सीजन के कुछ कंटेस्टेंट्स के प्रति बायस्ड हैं या नहीं, इस बारे में शो के मेकर्स ने पहली बार रिएक्शन दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी बिग बॉस शुरू होता है, तभी से सलमान खान की फीस और उनके बायस्ड बिहेवियर को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। इस बार ऐसी खबरें आई थीं कि सलमान खान बिग बॉस सीजन 19 के लिए मोटा पैसा ले रहे हैं। रही बात बायस्ड की तो ऐसा कहा जा रहा है कि वह अमाल मलिक (Amaal Mallik) और कुनिका सदानंद के लिए बायस्ड हैं।
अब बिग बॉस के मेकर्स ने एक हालिया इंटरव्यू में सलमान खान पर बायस्ड होने के आरोप पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि वह किस आधार पर कंटेस्टेंट्स को फीडबैक देते या उन्हें फटकार लगाते हैं। साथ ही उन्होंने सलमान की फीस पर भी चुप्पी तोड़ी है।
क्या वाकई बायस्ड हैं सलमान खान?
शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में होस्ट सलमान खान पर लगे बायस्ड होने के आरोप पर कहा, "घर में क्या हो रहा है, कंटेस्टेंट के साथ क्या हो रहा है, इस पर उनकी पूरी पकड़ है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। शो के क्रिएटर होने के नाते हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इसे कैसे देख रहे हैं। हमारे पास ऑडियंस का बहुत सारा फीडबैक भी आता रहता है। तो इन सबको मिलाकर ही हम वीकेंड का एपिसोड तैयार करते हैं।"
बिग बॉस 19 के लिए सलमान खान की फीस
ऐसी चर्चा है कि 19वें सीजन के लिए सलमान खान 150 से 200 करोड़ रुपये के बीच फीस ले रहे हैं। इस बारे में प्रोड्यूसर ने कहा, "यह कॉन्ट्रैक्ट उनके और JioHotstar के बीच है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जो भी अफवाह है, जो भी है, वह हर पैसे के लायक हैं। मेरे लिए जब तक वह मेरे वीकेंड पर हैं, मैं खुश हूं।"
इसी इंटरव्यू में जब प्रोड्यूसर से पूछा गया कि क्या टीम ईयरपीस के जरिए सलमान खान को इन्फो देती है तो इस पर उन्होंने बस इतना कहा कि सलमान से वो बात कोई नहीं मनवा सकता है जिस पर उन्हें यकीन नहीं है।
