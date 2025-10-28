Bigg Boss 19: मेकर्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है शो का विनर, बसीर अली ने किया चौंकाने वाला खुलासा?
Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस सीजन 19 में बीते हफ्ते सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ। बसीर अली का कम वोट्स पाकर एविक्ट होना फैंस को भी नहीं पचा। अब बाहर आते ही एक्स कंटेस्टेंट ने सलमान खान के शो को बायस्ड बताते हुए मेकर्स पर पहले से ही फिक्स विनर बनाने का आरोप लगा रहा है, जिसके नाम का फैंस ने भी अंदाजा लगा लिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान पर अक्सर बायस्ड होने का आरोप लगता है। इस बार भी मेकर्स इस इल्जाम से नहीं बच पाए, जिस तरह से सलमान खान बार-बार अमाल मलिक को बचाते और फरहाना भट्ट को वीकेंड के वार पर फटकार लगाते हैं, उससे फैंस काफी निराश होते हैं।
अब फैंस ही नहीं, बल्कि बिग बॉस से आउट हो चुके मजबूत कंटेस्टेंट बसीर अली (Baseer Ali) ने भी शो को मेकर्स को बायस्ड बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बातों ही बातों में ये भी बता दिया है कि शो का विनर कौन होगा। बसीर अली के टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है और किसके हाथ में जाएगी सीजन 19 की ट्रॉफी यहां पढ़े डिटेल्स:
बसीर अली ने विनर बताते हुए खोली पोल
नेहल चुडास्मा के साथ बसीर अली के डबल एविक्शन ने शो के होस्ट सलमान खान से लेकर फैंस तक को हैरान कर दिया है। हर किसी को यही लग रहा था कि वह बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट की लिस्ट में शामिल होंगे। उन्होंने खुद भी इसे अनफेयर बताया और विनर को लेकर बड़ा खुलासा किया।
बसीर अली ने शो के मेकर्स को बायस्ड बताते हुए कहा कि इस बार भी विनर कोई कलर्स का फेस ही बन सकता है। उन्होंने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा, "जिस तरह से मैं एविक्ट हुआ हूं उस तरीके से तो विनर शायद कोई कलर्स का चेहरा ही बनेगा"।
मेकर्स इस कंटेस्टेंट को बनाएंगे विनर?
बसीर का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने आपको बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट में देखते थे और मेकर्स के फैसले से काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा, "ये बहुत ही क्लियर है कि वह मुझे ट्रॉफी नहीं जीतने देते। मेरी ईमानदारी, मेरा और और मेरा व्यक्तित्व उनके लिए शायद बहुत ज्यादा था।
बसीर अली के इस बयान ने आग में घी का काम किया है। गौरव खन्ना यूं तो स्टार प्लस का चेहरा हैं, लेकिन उनके बयान से फैंस को यही लग रहा है कि मेकर्स उन्हें ही शो का विनर बनाएंगे। बसीर ने अपनी टॉप 3 फाइनलिस्ट च्वाइस के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वह अमाल, शहबाज और नीलम को टॉप 3 में देखना चाहते हैं।
