Bigg Boss 19: मेकर्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है शो का विनर, बसीर अली ने किया चौंकाने वाला खुलासा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान पर अक्सर बायस्ड होने का आरोप लगता है। इस बार भी मेकर्स इस इल्जाम से नहीं बच पाए, जिस तरह से सलमान खान बार-बार अमाल मलिक को बचाते और फरहाना भट्ट को वीकेंड के वार पर फटकार लगाते हैं, उससे फैंस काफी निराश होते हैं।

अब फैंस ही नहीं, बल्कि बिग बॉस से आउट हो चुके मजबूत कंटेस्टेंट बसीर अली (Baseer Ali) ने भी शो को मेकर्स को बायस्ड बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बातों ही बातों में ये भी बता दिया है कि शो का विनर कौन होगा। बसीर अली के टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है और किसके हाथ में जाएगी सीजन 19 की ट्रॉफी यहां पढ़े डिटेल्स:

बसीर अली ने विनर बताते हुए खोली पोल नेहल चुडास्मा के साथ बसीर अली के डबल एविक्शन ने शो के होस्ट सलमान खान से लेकर फैंस तक को हैरान कर दिया है। हर किसी को यही लग रहा था कि वह बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट की लिस्ट में शामिल होंगे। उन्होंने खुद भी इसे अनफेयर बताया और विनर को लेकर बड़ा खुलासा किया।

मेकर्स इस कंटेस्टेंट को बनाएंगे विनर? बसीर का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने आपको बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट में देखते थे और मेकर्स के फैसले से काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा, "ये बहुत ही क्लियर है कि वह मुझे ट्रॉफी नहीं जीतने देते। मेरी ईमानदारी, मेरा और और मेरा व्यक्तित्व उनके लिए शायद बहुत ज्यादा था।