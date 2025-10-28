Bigg Boss 19: सेक्सुएलिटी पर उठा सवाल तो भड़क उठे Baseer Ali, सलमान खान पर फोड़ा सारा ठीकरा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में अगर अभी तक सबसे ज्यादा शॉकिंग एलिमिनेशन कोई हुआ है, तो वह बसीर अली का है। बीते वीकेंड के वार में नेहल चुडास्मा के साथ-साथ बसीर अली के शो से निकलने पर खुद सलमान खान भी शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि उन्हें इस सीजन के फाइनलिस्ट के रूप में देखा जा रहा था।

अब बाहर निकलने के बाद बसीर अली ने अपने एलिमिनेशन को अनफेयर बताया है और घर में उनकी सेक्सुएलिटी को लेकर उठे सवालों पर शो के मेजबान सलमान खान को घेरा है। सलमान खान से इस कारण नाराज हुए बसीर अली बिग बॉस 19 के घर से बाहर आने के बाद बसीर अली ने स्क्रीन वेबसाइट से खास बातचीत करते हुए इस बात पर निराशा जताई की घर में खुलेआम उनकी सेक्सुएलिटी को लेकर मालती चाहर डिस्कस कर रही थी और वीकेंड के वार में सलमान खान ने इस पर बात तक नहीं की।

क्या हम अच्छे परिवार से नहीं आते-बसीर अली बसीर अली का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ , उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, "जब मैंने कंटेस्टेंट की क्वालिटी को 'शिट' कहा था, तो उसे बड़ा बना दिया गया था। फराह खान मुझपर इतना भड़की थीं कि सभी को लगने लगा कि मैं बुरा इंसान हूं। गौरव ने अमाल को कहा कि तुम एक अच्छे परिवार से आते हो और मेरी तरफ प्वाइंट करके कहा कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम अच्छे परिवार से ताल्लुक नही रखते? इन सभी स्थितियों के बारे में किसी ने बात नहीं की। ये साफ समझ आता है कि वह इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सब गॉसिप और कमेंट्स उनके लिए काम कर रहे थे"।