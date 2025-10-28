Bigg Boss 19: सेक्सुएलिटी पर उठा सवाल तो भड़क उठे Baseer Ali, सलमान खान पर फोड़ा सारा ठीकरा
बिग बॉस सीजन 19 से बीते हफ्ते बसीर अली का पत्ता साफ हो चुका है। उनके एविक्शन से हर किसी को झटका लगा था। अब बाहर आने के बाद बसीर अली ने घर में उनकी सेक्सुएलिटी को लेकर उठे सवाल पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है और साथ ही शो के मेजबान सलमान खान (Salman Khan) पर भी आरोप लगाया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में अगर अभी तक सबसे ज्यादा शॉकिंग एलिमिनेशन कोई हुआ है, तो वह बसीर अली का है। बीते वीकेंड के वार में नेहल चुडास्मा के साथ-साथ बसीर अली के शो से निकलने पर खुद सलमान खान भी शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि उन्हें इस सीजन के फाइनलिस्ट के रूप में देखा जा रहा था।
अब बाहर निकलने के बाद बसीर अली ने अपने एलिमिनेशन को अनफेयर बताया है और घर में उनकी सेक्सुएलिटी को लेकर उठे सवालों पर शो के मेजबान सलमान खान को घेरा है।
सलमान खान से इस कारण नाराज हुए बसीर अली
बिग बॉस 19 के घर से बाहर आने के बाद बसीर अली ने स्क्रीन वेबसाइट से खास बातचीत करते हुए इस बात पर निराशा जताई की घर में खुलेआम उनकी सेक्सुएलिटी को लेकर मालती चाहर डिस्कस कर रही थी और वीकेंड के वार में सलमान खान ने इस पर बात तक नहीं की।
उन्होंने कहा, "बिग बॉस उस वक्त क्या कर रहे थे? ये सब चीजें कैमरे पर कही गई थी और बिग बॉस की टीम की तरफ से ही क्लिप भी बाहर आई। सलमान सर और मेकर्स ने इसे लेकर क्या किया? क्या उन्हें इस मुद्दे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? ये मेरे लिए कैसे फेयर हुआ?
क्या हम अच्छे परिवार से नहीं आते-बसीर अली
बसीर अली का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ , उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, "जब मैंने कंटेस्टेंट की क्वालिटी को 'शिट' कहा था, तो उसे बड़ा बना दिया गया था। फराह खान मुझपर इतना भड़की थीं कि सभी को लगने लगा कि मैं बुरा इंसान हूं। गौरव ने अमाल को कहा कि तुम एक अच्छे परिवार से आते हो और मेरी तरफ प्वाइंट करके कहा कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम अच्छे परिवार से ताल्लुक नही रखते? इन सभी स्थितियों के बारे में किसी ने बात नहीं की। ये साफ समझ आता है कि वह इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सब गॉसिप और कमेंट्स उनके लिए काम कर रहे थे"।
इस इंटरव्यू के दौरान बसीर ने बातों ही बातों में अमाल मलिक को सलमान खान और मेकर्स की तरफ से गाइडेंस मिलता है, उस तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा, "मुझे तो किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं मिला। मेकर्स की तरफ से ये बहुत ही अनफेयर किया गया है कि मेरे बारे में जो भी नेगेटिव बातें बोली गईं, उन्हें नजरअंदाज किया गया"।
