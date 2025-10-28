Bigg Boss 19: शादीशुदा कुमार सानू के इश्क में अब भी बीमार हैं कुनिका, सलमान ने भरी महफिल में खोल दी पोल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे बोल्ड और ग्रे शेड किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कुनिका सदानंद बिग बॉस के घर में खूब तहलका मचा रही हैं। 63 दिन में शायद ही ऐसा कोई घरवाला होगा, जिनसे उनका झगड़ा न हुआ हो। कुनिका बिग बॉस 19 की एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जो अपने दिल की बात को जुबान पर लाने से बिल्कुल भी नहीं कतराती हैं।

उन्होंने कुमार सानू सहित अपने सभी रिश्तों पर खुलकर बात की है। हाल ही में जब उनके सामने सलमान खान ने बातों ही बातों में ये बता दिया कि कुनिका सदानंद कुमार सानू से किस कदर प्यार करती थीं। मीका सिंह ने कहा सुरों का काफी ज्ञान है बिग बॉस 19 के बीते वीकेंड का वार जहां बसीर अली के एविक्शन की घोषणा के साथ बहुत ज्यादा शॉकिंग था, तो वहीं कई कंटेस्टेंट ने इस मौके पर ढेर सारी मस्ती भी की। इस खास मौके पर मीका सिंह स्टेज पर सलमान खान के साथ अपने गाने 'गुंडा' प्रमोट करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने फरहाना भट्ट से लेकर तान्या और गौरव सभी से अपना गाना 'सावन में लग गई आग' गाने को कहा।