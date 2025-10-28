Bigg Boss 19: शादीशुदा कुमार सानू के इश्क में अब भी बीमार हैं कुनिका, सलमान ने भरी महफिल में खोल दी पोल?
कुनिका सदानंद बिग बॉस सीजन 19 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर बात करने वाली कुनिका सदानंद की हाल ही में सिंगर कुमार सानू का नाम सुनते ही हवाइयां उड़ गईं। सलमान खान और मीका सिंह उन्हें कुमार सानू के नाम से छेड़ते हुए दिखाई दिए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे बोल्ड और ग्रे शेड किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कुनिका सदानंद बिग बॉस के घर में खूब तहलका मचा रही हैं। 63 दिन में शायद ही ऐसा कोई घरवाला होगा, जिनसे उनका झगड़ा न हुआ हो। कुनिका बिग बॉस 19 की एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जो अपने दिल की बात को जुबान पर लाने से बिल्कुल भी नहीं कतराती हैं।
उन्होंने कुमार सानू सहित अपने सभी रिश्तों पर खुलकर बात की है। हाल ही में जब उनके सामने सलमान खान ने बातों ही बातों में ये बता दिया कि कुनिका सदानंद कुमार सानू से किस कदर प्यार करती थीं।
मीका सिंह ने कहा सुरों का काफी ज्ञान है
बिग बॉस 19 के बीते वीकेंड का वार जहां बसीर अली के एविक्शन की घोषणा के साथ बहुत ज्यादा शॉकिंग था, तो वहीं कई कंटेस्टेंट ने इस मौके पर ढेर सारी मस्ती भी की। इस खास मौके पर मीका सिंह स्टेज पर सलमान खान के साथ अपने गाने 'गुंडा' प्रमोट करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने फरहाना भट्ट से लेकर तान्या और गौरव सभी से अपना गाना 'सावन में लग गई आग' गाने को कहा।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: सेक्सुएलिटी पर उठा सवाल तो भड़क उठे Baseer Ali, सलमान खान पर फोड़ा सारा ठीकरा
सभी ने इस गाने की एक-एक लाइन गाई, लेकिन जैसे ही कुनिका सदानंद का नंबर आया, मीका सिंह ने तुरंत कहा, "आपको तो सुर का बहुत ज्ञान है, आप सुर के हमेशा ही करीब रही हैं"।
View this post on Instagram
सलमान खान ने भी खोल दी कुनिका की पोल?
मीका सिंह की बात सुनकर कुनिका सदानंद काफी शर्मा गईं, उन्हें शरमाता देखकर 'हम साथ-साथ हैं' के उनके को-स्टार सलमान खान भी उनकी खिंचाई करने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने तुरंत कुमार सानू का नाम लिए बिना ही कुनिका की खिंचाई करते हुए कहा, "लगता है अभी भी रियाज चल रहा है"। होस्ट की ये बातें सुनकर घरवाले भी खुद की हंसी नहीं रोक पाए।
कुनिका सदानंद और कुमार सानू की लव स्टोरी के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में काफी चर्चित हैं। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की। दोनों की एक म्यूजिक इवेंट पर मुलाकात हुई थी और वहीं से उनकी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।