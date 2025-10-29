Bigg Boss 19: 'इनकी हिम्मत तो देखो', तान्या-अमाल को लगी फटकार, 21 साल की अशनूर की बॉडी पर किया था गंदा कमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस का हाउस एक ऐसी जगह है, जहां कभी-कभी ज्यादा करने के चक्कर में कई कंटेस्टेंट अपने शब्दों की मर्यादा लांघ देते हैं। इस दौरान वह किसी के परिवार पर गंदी टिप्पणी करते हैं, तो कभी किसी की शक्ल और काम के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है।

ऐसा ही कुछ बीते दिन अशनूर कौर के साथ भी हुआ। कल के एपिसोड में अशनूर और अभिषेक की गलती के कारण पूरे घरवाले नॉमिनेट हो गए, जिसके बाद तान्या मित्तल से लेकर कुनिका सदानंद, नीलम गिरी और अमाल मलिक सहित कई कंटेस्टेंट 21 साल की एक्ट्रेस को बॉडी शेम करते हुए दिखाई दिए। तान्या सहित कंटेस्टेंट की इस हरकत पर अब टीवी इंडस्ट्री का गुस्सा फूटा है और कई सितारे अशनूर कौर के सपोर्ट में उतरे।

भाई रोहन ने लगाई दूसरे ग्रुप की क्लास अशनूर कौर को नेशनल टीवी पर जिस तरह से बॉडी शेम किया गया, ये देखकर उनके ऑनस्क्रीन भाई रोहन मेहरा अपना गुस्सा काबू नहीं कर सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर दूसरे ग्रुप को लताड़ लगाते हुए लिखा, "तान्या, अमाल, कुनिका, शहबाज और नीलम, एक साथ मिलकर भी आप उसका लेवल मैच नहीं कर सकते हो। वह आप सबसे 100 लेवल ऊपर है, चाहे लुक्स की बात हो या फिर मर्यादा की। उम्मीद करते हैं कि इस वीकेंड सलमान खान सर इन सभी को ये याद दिलाए कि किसी को बॉडी शेम करना इन्हें बेहतर नहीं बनाता है"।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: नेहल चुडास्मा के Baseer Ali को लेकर बदले सुर, डेटिंग पर दिया शॉकिंग बयान जन्नत जुबैर ने अपनी दोस्त को सपोर्ट करते हुए लिखा, "इंसान की बॉडी किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, जो उसको लेकर जोक्स और राय दी जाए। ये 2025 है। ये अब तक लोगों की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। वह उस स्टेज पर है क्योंकि वो टैलेंटेड है, कांफिडेंट है और अनस्टॉपेबल है। अशनूर कौर जिस तरह से तुम अपना सिर ऊंचा रखकर खेल रही हो, हमें तुम पर गर्व है"।

सुम्बुल तौकीर समेत इन सितारों ने किया सपोर्ट सुम्बुल तौकीर ने अशनूर को सपोर्ट करते हुए लिखा, "इस तरह के लोगों के लिए दयालुता बहुत महंगी है। अशनूर तुम मजबूती से डटे रहना। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये घर की सबसे खूबसूरत लड़की की बॉडी शेम कर रहे हैं..फनी लोग"।

एक्स कंटेस्टेंट आवेज दरबार ने लिखा, "हमेशा की तरह फिर से इन्होंने गंदा कमेंट किया, लेकिन मुझे पता है कि अशनूर कौर बहुत मजबूत हैं और वह इसे बेहतरीन तरीके से हैंडल करेंगी"। बिग बॉस 15 का हिस्सा रहे राजीव अदातिया ने लिखा, "अशनूर कौर को बॉडी शेम कर रहे हो सच में? ये दिखाता है कि आप लोग कितने इनसिक्योर हो। उस लड़की को बॉडी शेम कर रहे हो, जिसकी गरिमा और क्लास तुम तीनों से बहुत ज्यादा है"।

नगमा मिराजकर ने लिखा, "बॉडी शेमिंग करना कभी सही नहीं हो सकता। ये देखना सच में डिस्टर्ब कर रहा है कि लोग कंटेंट के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए और सीरियस एक्शन लिया जाए