    Bigg Boss 19: नेहल चुडास्मा के Baseer Ali को लेकर बदले सुर, डेटिंग पर दिया शॉकिंग बयान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:53 AM (IST)

    बिग बॉस 19 के गेम को नेहल चुडास्मा ने हर तरह से खेलने की कोशिश की, लेकिन 9हफ्ते बाद उनकी जर्नी शो में खत्म हो गई। उनका और बसीर का एक लव एंगल देखने को मिला, जिसे घर के अंदर तो नेहल ने रियल बताया, लेकिन बाहर आकर उन्होंने इस रिश्ते पर ऐसा बयान दिया है, जिसे सुनकर फैंस ही नहीं, बल्कि खुद बसीर अली भी हैरान हो जाएंगे।

    नेहल चुडास्मा ने बसीर अली संग रिश्ते पर कही ये बात/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस कोई सीजन ऐसा नहीं गया है, जहां 2 कंटेस्टेंट्स के बीच दर्शकों को लव एंगल न देखने को मिला हो। फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt)से अपनी दोस्ती खराब कर नेहल चुडास्मा और बसीर अली का भी घर में लव एंगल दर्शकों को देखने को मिला। लड़ाई में एक-दूसरे को बुरा भला कहने वाले ये नेहल-बसीर को 9वें हफ्ते में इतने करीब देखकर फैंस का माथा भी सनक गया। 

    उन दोनों ने अपने इस कनेक्शन को घर में वीकेंड के वार पर सलमान खान के सामने रियल बताया था, लेकिन न तो होस्ट और न ही को-कंटेस्टेंट उनके रिश्ते को सच मान रहे थे। अब खुद नेहल चुडास्मा ने भी बसीर अली को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं। 