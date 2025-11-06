Language
    डायरेक्टर ने की 'गंदी डिमांड'...तो छोड़ा बॉलीवुड, 23 साल बाद कहां है 'ये दिल आशिकाना' की वो हसीना!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    साल 2002 में एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था 'ये दिल आशिकाना' (Yeh Dil Aashiqana)। इस फिल्म में दो नए स्टार्स दिखाई दिए, लेकिन ये स्टार्स जितनी तेजी से ऊपर आए और उतनी ही तेजी से ये खो भी गए, इन्हीं में से थीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस जिविधा शर्मा (Jividha Sharma), जो आजकल सिनेमा से बहुत दूर हैं

    गुमनाम हुई 'ये दिल आशिकाना' की वो हसीना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. साल 2000 की शुरूआत में सिनेमा का रुख बदल रहा था। कहानियां नया रूप लेकर पर्दे पर उतर रही थीं। इस दौर में एक तरफ जहां 'भगत सिंह' और 'मां तुझे सलाम' जैसी फिल्में आ रही थीं, तो इसी बीच कुछ रोमांस के तड़के वाली फिल्मों को भी दर्शक देख रहे थे। इन्हीं में से एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था 'ये दिल आशिकाना' (Yeh Dil Aashiqana)। इस फिल्म में दो नए स्टार्स दिखाई दिए, लेकिन ये स्टार्स जितनी तेजी से ऊपर आए और उतनी ही तेजी से ये खो भी गए, इन्हीं में से थीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस जिविधा शर्मा (Jividha Sharma), जो आजकल सिनेमा से बहुत दूर हैं।

    ऐश्वर्या की बहन बनकर मिली पहचान
    जिविधा शर्मा बताती हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया के बारे में कभी नहीं पता था। वो अपनी मां के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फिल्में देखा करती थीं। धीरे-धीरे वो फिल्मों की तरफ आगे बढ़ीं और फिर जिविधा ने 1998 की तमिल फिल्म काधले निम्माधि से अपना डेब्यू किया। इसके बाद 1999 में जिविधा एक बड़ी फिल्म मिली और इस फिल्म का नाम था 'ताल'। इस फिल्म में जिविधा ने ऐश्वर्या राय की छोटी बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद जिविधा का करियर चल पड़ा।

    'ये दिल आशिकाना' से मिला असली स्टारडम
    जिविधा के करियर में लकी जैकपॉट बनी फिल्म ये दिल आशिकाना। ये फिल्म साल 2002 में आई थी। इस फिल्म में जिविधा के साथ करणनाथ नजर आए। दोनों की कैमिस्ट्री की चर्चा खूब हुई और इससे भी बड़ी बात कि फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर हुए और ये फिल्म एक म्यूजिकल हिट हो गई। फिल्म के गाने लगभग हर शादी और समारोह में बजते थे। इस फिल्म के बाद जिविधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिविधा ने लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में बताया था कि, इस फिल्म के बाद उन्हें लगभग उस वक्त के कई डायरेक्टर्स ने ऑफर्स दिए। अजय देवगन से लेकर इमरान हाशमी जैसे एक्टर्स के साथ उन्हें फिल्में ऑफर हुईं थीं।

    मेकर्स ने रखी थी कॉम्प्रोमाइज की डिमांड
    जिविधा को ये दिल आशिकाना के बाद ऑफर्स तो मिल रहे थे लेकिन उन ऑफर्स के साथ एक डिमांड आ रही थी और वो डिमांड थी कॉम्प्रोमाइज करने की या आप कह सकते हैं कि जिविधा कास्टिंग काउच का शिकार हो रही थीं। जिविधा ने इंटरव्यू में कहा था कि,

    'ये दिल आशिकाना मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। वो एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। उसके बाद मैं उस समय के सभी डायरेक्टर्स से मिली थी। मैं एक हॉट प्रॉपर्टी बन गई थी। हर कोई मुझे कास्ट करना चाहता था। मैंने जूनियर एनटीआर के साथ एक तेलुगू फिल्म भी साइन की थी, जो हिट हुई थी लेकिन इसके बावजूद काम के लिए भटकना पड़ा था। लोगों ने मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था और मैं राजी नहीं थी। मैं ईमानदारी के साथ काम करना चाहती थी। यही करियर में रुकावट बन गया। ये तो कुछ भी नहीं कई बार मुझे अननैचुरली टच करने की कोशिश की गई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग गलत तरीके से फिजिकली मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मेरे बहुत पास बैठ जाते। मुझे छूते। और बोलते कि तुम बहुत खूबसूरत हो और अच्छी लगती हो।'

    फिल्मों से दूर हैं जिविधा
    जिविधा का सिनेमा में नाम जितनी तेजी से ऊपर लेकिन मेकर्स की डिमांड से वो इतनी टूट गईं कि उन्होंने बॉलीवुड की छोड़ दिया। इसके बाद वो टीवी शोज और कुछ पंजाबी फिल्मों में भी दिखीं। हालांकि ये काफी नहीं था और धीरे-धीरे जिविधा बॉलीवुड से गायब हो गईं। उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ साल 2016 में मोहन जोदारो में काम किया था। इस फिल्म में जिविधा ने ऋतिक की मां का किरदार निभाया था।

    जिविधा फिलहाल अब प्रोड्यूसर हैं और बताया जाता है कि, एक फर्म में बिजनेस हेड का काम कर रही हैं। जिविधा ने साल 2000 में ही शादी कर ली थी और उनके दो बच्चे हैं और मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती है। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। वहीं 23 सालों में जिविधा काफी बदल चुकी हैं और आज भी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।

