Ananya Panday के हाथ से निकली बड़ी फिल्म? अमृता शेरगिल की बायोपिक से हुईं रिप्लेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा वो चांद मेरा दिल में लक्ष्य लालवानी के साथ नजर आने वाली हैं। किसने किया अनन्या को रिप्लेस एक तरफ जहां एक्ट्रेस के पास तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वहीं एक अहम फिल्म से उनका पत्ता लगभग साफ हो गया है। पहले खबर थी कि अमृता शेरगिल की बायोपिक में अनन्या पांडे नजर आएंगी लेकिन अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। उनकी जगह तान्या मानिकतला को कास्ट किया जा सकता है। तान्या ने 'ए सूटेबल ब्वॉय' और 'किल' में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को आकर्षित किया था। इसके अलावा वो राजकुमार राव के अपोजिट भी एक फिल्म में नजर आने वाली थीं।

राजकुमार राव के साथ भी कर रही फिल्म वहीं राजकुमार राव के साथ फिल्म करने की बात पर एक्ट्रेस ने कहा, अभी राजकुमार राव के साथ उस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है फिर भी ये जानकारी बाहर आ चुकी है। हां, इस पर काम चल रहा है। ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है और मुझे अभी ये एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है।