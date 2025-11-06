Language
    Ananya Panday के हाथ से निकली बड़ी फिल्म? अमृता शेरगिल की बायोपिक से हुईं रिप्लेस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:34 AM (IST)

    मीरा नायर इन दिनों अपनी एक और ब्लॉकबस्टर लाने के लिए तैयार है। फिल्ममेकर बहुत जल्द इंडियन हंगरियन पेंटर अमृता शेरगिल (Amrita Shergill Biopic) के ऊपर एक मूवी लाने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट की साल 2020 में घोषणा हुई थी लेकिन कोरोना की वजह से वो टल गया। खबर थी कि इसमें अनन्या पांडे को कास्ट किया जा सकता है लेकिन अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है।

    अमृता शेरगिल की बायोपिक से रिप्लेस हुईं अनन्या (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा वो चांद मेरा दिल में लक्ष्य लालवानी के साथ नजर आने वाली हैं।

    किसने किया अनन्या को रिप्लेस

    एक तरफ जहां एक्ट्रेस के पास तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वहीं एक अहम फिल्म से उनका पत्ता लगभग साफ हो गया है। पहले खबर थी कि अमृता शेरगिल की बायोपिक में अनन्या पांडे नजर आएंगी लेकिन अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। उनकी जगह तान्या मानिकतला को कास्ट किया जा सकता है। तान्या ने 'ए सूटेबल ब्वॉय' और 'किल' में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को आकर्षित किया था। इसके अलावा वो राजकुमार राव के अपोजिट भी एक फिल्म में नजर आने वाली थीं।

    हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने जब तान्या से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह जानकारी कहां से आई है। मुझे अमृता शेरगिल के प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकती हूं।"

    राजकुमार राव के साथ भी कर रही फिल्म

    वहीं राजकुमार राव के साथ फिल्म करने की बात पर एक्ट्रेस ने कहा, अभी राजकुमार राव के साथ उस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है फिर भी ये जानकारी बाहर आ चुकी है। हां, इस पर काम चल रहा है। ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है और मुझे अभी ये एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है।

    अभिनेत्री ने आगे कहा,"अब जब यह काम कर रहा है, तो मैं अपने लकी स्टार्स की शुक्रगुजार हूं। हालांकि मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की थी। एक दिन, यह तो होना ही था। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं इस मौके के लिए तैयार हूं जो अब मेरे सामने आया है।"

