अफेयर छुपाने में ज्यादा... उम्रदाज लोगों को लेकर Twinkle Khanna ने किया हैरान करने वाला दावा
Two Much With Kajol And Twinkle: सुपरस्टार अक्षय कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने चैट शो टू मच काजोल एंड ट्विंकल को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में ट्विंकल ने दावा उम्रदाज लोगों को लेकर एक शॉकिंग दावा किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में ओटीटी पर अगर कोई चैट शो फैंस का मनोरंजन कर रहा है तो वह अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला टू मच काजोल एंड ट्विंकल (Two Much With Kajol And Twinkle) शो है। आए दिन इस शो में हिंदी सिनेमा जगत के सितारे आते हैं और एक से एक अनसुने राज को खोलते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में स्टार किड अनन्या पांडे और कोरियोग्राफर फराह खान ने टू मच काजोल एंड ट्विंकल में एंट्री ली।
इस दौरान अफेयर को लेकर खूब सारी बातें हुईं और इस बीच की होस्ट ट्विंकल खन्ना ने उम्रदाज लोगों को अफेयर छुपाने में एक्सपर्ट बता दिया, जिसको लेकर फिलहाल सुर्खियां तेज हो गई है।
अफेयर को लेकर बोलीं ट्विंकल
अब तक देखा गया है कि टू मच काजोल एंड ट्विंकल में सेलेब्स किसी भी मुद्दे पर खुलकर बातें करते हैं और अपनी राय रखते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में ट्विंकल खन्ना खुद अफेयर को लेकर अपनी बात रखी है। दरअसल शो में एक गेम खेला जाता है, जिसमें दो सर्कल बॉक्स बने होते हैं, एक जो बात से सहमत में उनके लिए और दो जो उससे सहमति नहीं रखते हैं। इस खेल के लिए सवाल था कि उम्रदाज और यंग लोगों में से अफेयर छुपाने में कौन एक्सपर्ट होता है।
यह भी पढ़ें- 'उसे वो बातें नहीं कहनी चाहिए... 'Govinda ने पत्नी सुनीता को बताया बच्ची
इस गेम के दौरान ट्विंकल खन्ना उम्रदाज लोगों वाले सर्कल में खड़ी हुईं और उनका मानना है- अफेयर छुपाने के मामले में अक्सर उम्रदाज लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनको इस मामले में बहुत अनुभव हो चुका रहता है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने इस बात का दावा किया है कि खुद उनको इस मामले में काफी प्रैक्टिस है।
काजोल ने जताई असहमति
जबकि दूसरी तरफ काजोल ने इस मामले पर असहमति जताई और कहा कि यंग लोग ज्यादा तेज होते हैं। जबकि एक्ट्रेस अनन्या पांडे का मानना है- सोशल मीडिया पर वैसे ही सब कुछ सामने आ ही जाता है, उसमें फिर छुपाना कहां रह जाता है। अंत में फराह खान ने इस मामले को ये कहते हुए निपटाया कि फिर चाहें वे अफेयर में हो या ना हो। मालूम हो कि फिलहाल टू मच काजोल एंड ट्विंकल ओटीटी के बेस्ट चैट शो के तौर पर चर्चित है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।