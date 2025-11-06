अफेयर छुपाने में ज्यादा... उम्रदाज लोगों को लेकर Twinkle Khanna ने किया हैरान करने वाला दावा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में ओटीटी पर अगर कोई चैट शो फैंस का मनोरंजन कर रहा है तो वह अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला टू मच काजोल एंड ट्विंकल (Two Much With Kajol And Twinkle) शो है। आए दिन इस शो में हिंदी सिनेमा जगत के सितारे आते हैं और एक से एक अनसुने राज को खोलते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में स्टार किड अनन्या पांडे और कोरियोग्राफर फराह खान ने टू मच काजोल एंड ट्विंकल में एंट्री ली।

इस दौरान अफेयर को लेकर खूब सारी बातें हुईं और इस बीच की होस्ट ट्विंकल खन्ना ने उम्रदाज लोगों को अफेयर छुपाने में एक्सपर्ट बता दिया, जिसको लेकर फिलहाल सुर्खियां तेज हो गई है। अफेयर को लेकर बोलीं ट्विंकल अब तक देखा गया है कि टू मच काजोल एंड ट्विंकल में सेलेब्स किसी भी मुद्दे पर खुलकर बातें करते हैं और अपनी राय रखते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में ट्विंकल खन्ना खुद अफेयर को लेकर अपनी बात रखी है। दरअसल शो में एक गेम खेला जाता है, जिसमें दो सर्कल बॉक्स बने होते हैं, एक जो बात से सहमत में उनके लिए और दो जो उससे सहमति नहीं रखते हैं। इस खेल के लिए सवाल था कि उम्रदाज और यंग लोगों में से अफेयर छुपाने में कौन एक्सपर्ट होता है।