Janhvi Kapoor के फैमिली मेंबर संग इंटीमेट रिलेशनशिप में थे Karan Johar? नाम सुनकर दंग हो गईं एक्ट्रेस
फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) ने ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में अपनी वर्जिनिटी खोने और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) के परिवार के सदस्य के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में होने का खुलासा किया है। यह सुनकर जाह्नवी शॉक हो गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर (Karan Johar) इन दिनों अपने एक बयान के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) के साथ ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) और काजोल (Kajol) के चैट शो टू मच फन विद काजोल एंड ट्विंकल में अपनी वर्जिनिटी को लेकर बात की है।
फिल्ममेकर करण जौहर अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने जाह्नवी कपूर को लेकर कुछ ऐसा बोला कि वह न सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि काजोल और ट्विंकल भी दंग हो गईं।
जाह्नवी के फैमिली मेंबर संग रिश्ते में थे करण?
दरअसल, हुआ यूं कि ट्रुथ और लाय राउंड में करण जौहर को एक सच और एक झूठ बोलना था। जाह्नवी कपूर ने उनसे सबसे सनसनीखेज खुलासा करने के लिए कहा। इस पर करण ने बताया, "मैंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी।" इसके बाद जो करण ने कहा, वो सुनते ही जाह्नवी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, "और मेरा आपके परिवार के एक सदस्य के साथ इंटीमेट रिश्ता रहा है।"
नाम सुनते ही हैरान हुईं जाह्नवी
करण जौहर का ये स्टेटमेंट सुनते ही जाह्नवी दंग रह जाती हैं और ट्विंकल-काजोल हंसने लगती हैं। इसके बाद ट्विंकल मजाकिया अंदाज में सवाल करती हैं कि कहीं बोनी कपूर (Boney Kapoor) तो नहीं। बाद में करण बताते हैं कि वर्जिनिटी खोने की बात सच है और दूसरी वाली बात झूठ है। हालांकि, करण ने यह भी कहा, "मैं उस पार्टी में देर से पहुंचा था और मैं आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूं। हालांकि, यह ख्याल मेरे मन में कुछ बार आया है।"
ट्रोल हो रहे हैं करण और ट्विंकल-काजोल
फिलहाल, सोशल मीडिया पर चैट शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करण, काजोल और ट्विंकल इस बात के पक्ष में हैं कि फिजिकल चीटिंग से ज्यादा बेकार इमोशनल चीटिंग है। जबकि जाह्नवी ने दोनों को ही चीटिंग बताया।
Maturity is when you realize 28-year-old Janhvi Kapoor has more sanity than aging bimbos like Twinkle and Kajol. pic.twitter.com/QInDO50RJk— Kashinath 2.0 (@TheDeolsFC) October 24, 2025
इससे तीनों ने उन्हें समझाया कि वक्त के साथ वह समझ जाएंगी। अब इस बात के लिए तीनों को ट्रोल किया जा रहा है।
