    मां Sridevi के कहने पर Janhvi Kapoor ने करवाया था बफेलो सर्जरी, बोलीं- 'कुछ गलत हो जाता...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:52 AM (IST)

    जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) को लेकर हमेशा ऐसी चर्चा होती है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। अब ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में जाह्नवी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाने पर बात की है। साथ ही ट्रोल होने पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। 

    Hero Image

    श्रीदेवी की गाइडेंस पर जाह्नवी कपूर ने बदला अपना हुलिया। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। खुशी कपूर (Khushi Kapoor) खुलेआम कह चुकी हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और अब उनकी बड़ी बहन जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने भी एक्सेप्ट किया है कि वह प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं। उन्होंने इसकी ट्रोलिंग पर भी बात की है।

    हाल ही में, जाह्नवी कपूर फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) के साथ काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में आईं जहां दोनों ने मिलकर कई दिलचस्प बातें बताईं। इस दौरान जाह्नवी ने प्लास्टिक सर्जरी को लेकर मिली ट्रोलिंग के बारे में बात की।

    सर्जरी की कराने की सलाह नहीं देतीं जाह्नवी

    जाह्नवी कपूर ने रिवील किया कि उन्होंने अपनी मां श्रीदेवी की गाइडेंस के साथ प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। शो में उन्होंने बताया था कि लोग अपनी अपीयरेंस के लिए कैसे जज होते थे। जाह्नवी ने आगे कहा, "मैं छोटी लड़कियों में परफेक्शन का यह आइडिया बनाए रखना नहीं चाहती। मैं इस बात पर बहुत यकीन करती हूं कि ‘आप वही करें जो आपको खुशी दे। मैं चीजों के बारे में पूरी तरह से खुली किताब बनने में बहुत खुश रहूंगी।"

    मां की गाइडेंस पर करवाई सर्जरी

    जाह्नवी कपूर ने बताया कि सर्जरी करवाने के लिए उन्हें उनकी मां का गाइडेंस मिला जिसकी वजह से सर्जरी सफल हो पाई। एक्ट्रेस बोलीं, "मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है, उसमें मैं बहुत समझदार, सावधान और सही रही हूं। बेशक मुझे अपनी मां का गाइडेंस मिला और मैं उसे शेयर करना चाहूंगी। साथ ही एक चेतावनी के तौर पर भी, क्योंकि अगर कोई यंग लड़की ऐसा वीडियो देखती है और तय करती है कि मुझे भी यह बफेलो-प्लास्टी (Buffalo Plasti) करानी है और कुछ गलत हो जाता है तो यह सबसे बुरी बात होगी। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है।"

    Janhvi kapoor

    ट्रोलिंग पर बोलीं जाह्नवी कपूर

    जाह्नवी कपूर को सोशल मीडिया पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए ट्रोल भी किया जाता है। इस बारे में उन्होंने कहा, "लोग बहुत कुछ कहते हैं। मुझे लगता है कि उनका इरादा आपको नीचा दिखाना होता है, आरोप लगाना होता है- 'अच्छा, इसने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अच्छा, इसने तो वो करवाया है।' किसी को 'प्लास्टिक' कहना, उससे उनकी ताकत कम नहीं होती। मैं इसलिए बेहतर इंसान नहीं हूं क्योंकि मैंने कुछ किया या नहीं किया है। मेरी वैल्यू सिर्फ मेरे लुक से कहीं ज्यादा है और मैं बहुत अच्छी दिखती हूं।"

