मां Sridevi के कहने पर Janhvi Kapoor ने करवाया था बफेलो सर्जरी, बोलीं- 'कुछ गलत हो जाता...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। खुशी कपूर (Khushi Kapoor) खुलेआम कह चुकी हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और अब उनकी बड़ी बहन जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने भी एक्सेप्ट किया है कि वह प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं। उन्होंने इसकी ट्रोलिंग पर भी बात की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में, जाह्नवी कपूर फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) के साथ काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में आईं जहां दोनों ने मिलकर कई दिलचस्प बातें बताईं। इस दौरान जाह्नवी ने प्लास्टिक सर्जरी को लेकर मिली ट्रोलिंग के बारे में बात की।

सर्जरी की कराने की सलाह नहीं देतीं जाह्नवी जाह्नवी कपूर ने रिवील किया कि उन्होंने अपनी मां श्रीदेवी की गाइडेंस के साथ प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। शो में उन्होंने बताया था कि लोग अपनी अपीयरेंस के लिए कैसे जज होते थे। जाह्नवी ने आगे कहा, "मैं छोटी लड़कियों में परफेक्शन का यह आइडिया बनाए रखना नहीं चाहती। मैं इस बात पर बहुत यकीन करती हूं कि ‘आप वही करें जो आपको खुशी दे। मैं चीजों के बारे में पूरी तरह से खुली किताब बनने में बहुत खुश रहूंगी।"