बहन रानी मुखर्जी से जलती थीं काजोल? एक फिल्म ने कराई जंग, करण जौहर बने थे 'बलि का बकरा'!
बॉलीवुड अभिनेत्रियां रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और काजोल (Kajol) चचेरी बहनें हैं। मगर क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वालीं दोनों बहनों के बीच सालों तक बातचीत बंद थी। दोनों के बीच क्यों सालों तक बातचीत बंद रही और क्यों एक फिल्म के लिए जंग छिड़ी। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 और 2000 के दशक में रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और काजोल (Kajol) ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता। मगर उस वक्त कम ही लोग जानते थे कि सिनेमा पर राज करने वाली ये दोनों अभिनेत्रियां एक-दूसरे की चचेरी बहनें हैं।
काजोल और रानी मुखर्जी भले ही एक-दूसरे की बहनें थीं, लेकिन दोनों के बीच सालों तक बातचीत बंद थी। यहां तक कि कुछ कुछ होता है (Kuch Kuch Hota Hai) में एक रोल के लिए दोनों बहनों के बीच जंग भी हो गई थी।
रानी का रोल निभाना चाहती थीं काजोल
दरअसल, साल 1998 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी कुछ कुछ होता है में टीना का किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया था और अंजलि काजोल बनी थीं। रानी शुरू से ही इस किरदार को निभाना चाहती थीं, लेकिन काजोल को अंजलि नहीं बनना था। यहां तक कि वह फिल्म के निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) से भी लड़ पड़ी थीं।
साल 2023 में राउंडटेबल डिस्कशन में राजीव मसंद के साथ बातचीत में खुद काजोल ने इसका खुलासा किया था। काजोल ने बताया था कि वह टीना का किरदार निभाना चाहती थीं लेकिन करण जौहर चाहते थे कि वह अंजलि बनें। इसके चलते वह करण से भी लड़ गई थीं। इस पर करण का कहना था, "तुम्हें नहीं पता कि मैं टीना के साथ क्या करूंगा।" काजोल ने बताया कि वह 45 मिनट तक लड़ती रहीं, लेकिन करण ने उन्हें टीना का किरदार नहीं दिया।
सालों तक रानी-काजोल में बातचीत थी बंद
कुछ कुछ होता है में टीना यानी की रानी मुखर्जी सपोर्टिंग रोल में दिखी थीं और उनका रोल भी ज्यादा नहीं था, जबकि अंजलि यानी काजोल लीड रोल में थीं। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद दोनों बहनों के बीच काफी मनमुटाव आ गया था और दोनों ने सालों तक एक-दूसरे से बात नहीं की थी।
कैसे मिटी बहनों के बीच दूरियां?
खुद रानी मुखर्जी ने कॉफी विद करण शो में रिवील किया था कि वह काजोल के साथ ज्यादा क्लोज नहीं थीं। वह काजोल से ज्यादा ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के करीब थीं और उन्हीं से बात करती थीं। हालांकि, जब साल 2008 में काजोल के पिता का निधन हुआ, तब इस मुश्किल घड़ी में दोनों बहनें करीब आई थीं।
