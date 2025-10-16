बहन रानी मुखर्जी से जलती थीं काजोल? एक फिल्म ने कराई जंग, करण जौहर बने थे 'बलि का बकरा'!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 और 2000 के दशक में रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और काजोल (Kajol) ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता। मगर उस वक्त कम ही लोग जानते थे कि सिनेमा पर राज करने वाली ये दोनों अभिनेत्रियां एक-दूसरे की चचेरी बहनें हैं।

काजोल और रानी मुखर्जी भले ही एक-दूसरे की बहनें थीं, लेकिन दोनों के बीच सालों तक बातचीत बंद थी। यहां तक कि कुछ कुछ होता है (Kuch Kuch Hota Hai) में एक रोल के लिए दोनों बहनों के बीच जंग भी हो गई थी।

रानी का रोल निभाना चाहती थीं काजोल दरअसल, साल 1998 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी कुछ कुछ होता है में टीना का किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया था और अंजलि काजोल बनी थीं। रानी शुरू से ही इस किरदार को निभाना चाहती थीं, लेकिन काजोल को अंजलि नहीं बनना था। यहां तक कि वह फिल्म के निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) से भी लड़ पड़ी थीं।

Photo Credit - X साल 2023 में राउंडटेबल डिस्कशन में राजीव मसंद के साथ बातचीत में खुद काजोल ने इसका खुलासा किया था। काजोल ने बताया था कि वह टीना का किरदार निभाना चाहती थीं लेकिन करण जौहर चाहते थे कि वह अंजलि बनें। इसके चलते वह करण से भी लड़ गई थीं। इस पर करण का कहना था, "तुम्हें नहीं पता कि मैं टीना के साथ क्या करूंगा।" काजोल ने बताया कि वह 45 मिनट तक लड़ती रहीं, लेकिन करण ने उन्हें टीना का किरदार नहीं दिया।