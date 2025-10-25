'रात गई बात गई', चीटिंग को जस्टिफाई करना Twinkle Khanna को पड़ा भारी, ट्रोल बोले- 'हाई सोसाइटी पत्नी का...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और ट्विंकल खन्ना का चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल (Two Much With Kajol and Twinkle) जब से शुरू हुआ है, तभी से चर्चा में बना हुआ है। इसका हालिया एपिसोड सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है और इसकी वजह होस्ट्स और गेस्ट की तरफ से शॉकिंग खुलासे हैं।

काजोल और ट्विंकल के चैट शो के हालिया एपिसोड में फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) आए थे। करण ने अपनी वर्जिनिटी खोने को लेकर खुलासा किया। इसी दौरान चीटिंग को लेकर एक सवाल किया गया है जिस पर ट्विंकल के स्टेटमेंट से लोग खासा नाराज दिखे।

चीटिंग को जस्टिफाई करते दिखे ट्विंकल-काजोल दरअसल, एक सेशन में पूछा गया कि फिजिकल चीटिंग से ज्यादा बुरा इमोशनल चीटिंग है? काजोल, करण और ट्विंकल ने फिजिकल चीटिंग से ज्यादा इमोशनल चीटिंग को खराब बताया, लेकिन जाह्नवी ने तर्क दिया कि चीटिंग को डिफाइन कैसे किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही चीटिंग है।

करण, काजोल और ट्विंकल तीनों ने जाह्नवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहीं। ट्विंकल ने कहा, "वह यंग हैं। उन्होंने अभी तक वो सब नहीं देखा है जो हमने देखा है।" जाह्नवी ने कहा कि दोनों ही बुरे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि एक बुरा और एक कम बुरा है।

यह भी पढ़ें- Janhvi Kapoor के फैमिली मेंबर संग इंटीमेट रिलेशनशिप में थे Karan Johar? नाम सुनकर दंग हो गईं एक्ट्रेस ट्विंकल-काजोल की बात से असहमत दिखीं जाह्नवी करण जौहर ने कहा कि उन्हें लगता है कि फिजिकल चीटिंग डील ब्रेकर नहीं है। इतने में ट्विंकल ने कहा, "रात गई बात गई।" इस एक तर्क से जाह्नवी पूरी तरह से असहमत दिखीं। ट्विंकल ने यह भी कहा कि वह अभी 20s में हैं। जब वह 50s में आएंगी तो वह भी इस सर्कल में आएंगी।