    'रात गई बात गई', चीटिंग को जस्टिफाई करना Twinkle Khanna को पड़ा भारी, ट्रोल बोले- 'हाई सोसाइटी पत्नी का...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    ट्विंकल खन्ना ने अपने चैट शो में चीटिंग को लेकर एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनके चैट शो में करण जौहर और जाह्नवी कपूर आए थे। जाह्नवी ने जहां अपनी बात के लिए तारीफ बटोरी, वहीं ट्विंकल-काजोल को आलोचना मिली। 

    Hero Image

    चीटिंग पर ट्विंकल खन्ना के बयान से मची सनसनी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और ट्विंकल खन्ना का चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल (Two Much With Kajol and Twinkle) जब से शुरू हुआ है, तभी से चर्चा में बना हुआ है। इसका हालिया एपिसोड सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है और इसकी वजह होस्ट्स और गेस्ट की तरफ से शॉकिंग खुलासे हैं।

    काजोल और ट्विंकल के चैट शो के हालिया एपिसोड में फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) आए थे। करण ने अपनी वर्जिनिटी खोने को लेकर खुलासा किया। इसी दौरान चीटिंग को लेकर एक सवाल किया गया है जिस पर ट्विंकल के स्टेटमेंट से लोग खासा नाराज दिखे।

    चीटिंग को जस्टिफाई करते दिखे ट्विंकल-काजोल

    दरअसल, एक सेशन में पूछा गया कि फिजिकल चीटिंग से ज्यादा बुरा इमोशनल चीटिंग है? काजोल, करण और ट्विंकल ने फिजिकल चीटिंग से ज्यादा इमोशनल चीटिंग को खराब बताया, लेकिन जाह्नवी ने तर्क दिया कि चीटिंग को डिफाइन कैसे किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही चीटिंग है।

    करण, काजोल और ट्विंकल तीनों ने जाह्नवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहीं। ट्विंकल ने कहा, "वह यंग हैं। उन्होंने अभी तक वो सब नहीं देखा है जो हमने देखा है।" जाह्नवी ने कहा कि दोनों ही बुरे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि एक बुरा और एक कम बुरा है।

    ट्विंकल-काजोल की बात से असहमत दिखीं जाह्नवी

    करण जौहर ने कहा कि उन्हें लगता है कि फिजिकल चीटिंग डील ब्रेकर नहीं है। इतने में ट्विंकल ने कहा, "रात गई बात गई।" इस एक तर्क से जाह्नवी पूरी तरह से असहमत दिखीं। ट्विंकल ने यह भी कहा कि वह अभी 20s में हैं। जब वह 50s में आएंगी तो वह भी इस सर्कल में आएंगी।

    ट्विंकल खन्ना हो रहीं ट्रोल

    अब सोशल मीडिया पर काजोल और ट्विंकल खन्ना बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। एक यूजर ने कहा, "ट्विंकल खन्ना और काजोल कैजुअली कह रही हैं कि फिजिकल चीटिंग कोई डील ब्रेकर नहीं है, जैसे कि डार्लिंग्स, हमें पता है कि तुम्हारे मर्दों ने चीट किया है लेकिन इसे जगजाहिर न करो। जान्हवी कपूर ही वहां अकेली समझदार थी और ट्विंकल ने कहा 'रात गई बात गई?' यार तुम्हें तो स्मार्ट होना चाहिए था।"

     

    एक ने कहा, "28 साल की जाह्नवी कपूर बाकी 3 अधेड़ उम्र के जोकरों करण जौहर, काजोल और ट्विंकल खन्ना से ज्यादा मैच्योरिटी दिखाती हैं। धोखाधड़ी को सही ठहराते हुए कहती हैं, 'रात गई बात गई।' क्या सच में लोग यह देखते हैं? सीरियसली?"

    एक यूजर ने लिखा, "प्राइम वीडियो इस तरह का बुढ़ापे वाला कचरा क्यों परोसता है? जाह्नवी कपूर इन हक जताने वाले तेज बोलने वालों के बीच समझदारी दिखाती हैं। लोग यह देखते हैं? एक क्लिप ही मुझे इसे न देखने के लिए काफी है। नोट- ट्विंकल खन्ना का बेवफाई पर 'रात गई बात गई' कहना एक परफेक्ट लिबरल, हाई सोसाइटी पत्नी का जवाब है।"

